Трамп подписал указ об отказе в предоставлении убежища нелегальным мигрантам

"Поэтому я объявляю следующее: приостановление и ограничение на въезд. Въезд любого иностранца в Соединенные Штаты через международную границу между Соединенными Штатами и Мексикой приостанавливается и ограничивается, согласно разделу 2 настоящей прокламации", - говорится в указе.

На прошлой неделе американский президент пообещал подписать соответствующий указ.

Как сообщал УНН, в начале октября Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из нескольких тысяч человек, следующих к границе.

По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики сейчас находятся три каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе групп мигрантов.