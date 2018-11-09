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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107023 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151757 просмотра

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7 марта, 17:42 • 145822 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137141 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128515 просмотра

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7 марта, 08:52 • 172245 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118108 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141665 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145414 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трамп подписал указ об отказе в предоставлении убежища нелегальным мигрантам

Трамп подписал указ об отказе в предоставлении убежища нелегальным мигрантам

Киев  •  УНН

 • 11606 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал указ об отказе в предоставлении убежища мигрантам, незаконно въезжающим в США через границу между США и Мексикой. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома, передает УНН.

"Поэтому я объявляю следующее: приостановление и ограничение на въезд. Въезд любого иностранца в Соединенные Штаты через международную границу между Соединенными Штатами и Мексикой приостанавливается и ограничивается, согласно разделу 2 настоящей прокламации", - говорится в указе.

На прошлой неделе американский президент пообещал подписать соответствующий указ.

Как сообщал УНН, в начале октября Трамп распорядился увеличить военное присутствие США на границе с Мексикой до 15 тысяч солдат, чтобы остановить "караваны мигрантов" из нескольких тысяч человек, следующих к границе.

По данным Международной организации по миграции, на территории Мексики сейчас находятся три каравана мигрантов из стран Центральной Америки. Президент США заявил, что американские военные готовы встретить преступников и "плохих парней", которые направляются в страну в составе групп мигрантов.

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