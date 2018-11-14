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Чехия отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Чехия отказалась подписывать миграционный пакт ООН

Киев  •  УНН

 • 5860 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Чешская Республика присоединилась к тем странам Евросоюза, которые отказались подписывать пакт Организации Объединенных Наций (ООН), регулирующего обращение с мигрантами во всем мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Чехия в среду пополнила ряды стран Европейского Союза, которые отказываются от пакта Организации Объединенных Наций, регулирующего обращение с мигрантами по всему миру", - сообщило издание.

Как напоминает издание, Глобальный договор о безопасной, упорядоченную и регулярную миграцию был утвержден в июле всеми 193 членами ООН, кроме США, отказавшиеся от него в прошлом году. Соглашение стало следствием масштабного притока мигрантов в Европу после Второй мировой войны.

Но чешский кабинет министров отказался от подписания этого документа, подчеркивая, что следует разграничить легальную и нелегальную миграцию.

"Чехия давно предпочла принципа отделения законной и нелегальной миграции", - заявил на пресс-конференции вице-премьер-министр страны Ричард Брабек.

При этом издание уточнил, что чешские опасения разделяют правые правительства Венгрии и Австрии, которые также заявили, что не подпишут соглашение на церемонии в декабре в Марокко. Не исключают возможности отказаться от подписания этого документа и Болгария и Польша.

Необязательный пакт ООН касается таких вопросов, как защита мигрантов, он также определяет, как интегрировать их в новые страны и как вернуть мигрантов в родные страны.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ о отказе в предоставлении убежища мигрантам, незаконно въезжающих в США через границу между США и Мексикой.

В начале октября Рим пригрозил закрыть аэропорты Италии в связи с намерениями власти немецкой федеральной земли Бавария осуществить масштабную депортацию мигрантов, прибывших на немецкую территорию через Италию .

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что страны ЕС, которые не проявляют солидарность в отношении политики миграции, должны выйти из Шенгенской зоны .

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