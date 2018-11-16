Голову МЗС Естонії закликали подати у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Консервативна народна партія Естонії (EKRE) закликала главу МЗС Свена Міксера подати у відставку, якщо цього не станеться, партія має намір ініціювати відносно нього вотум недовіри. Про повідомляє УНН із посиланням на заяву голови EKRE Марта Хельме.
"Міністр закордонних справ Міксер намагався приховати від естонського парламенту і громадськості зміст міграційного пакту ООН. Тривалі заяви Міксера про те, що критика міграційного пакту є зрежисованим інформаційним нападом - підла брехня своєму народу", - заявив лідер EKRE березня Хельме.
Він також пообіцяв почати консультації з іншими партіями в Рійгікогу про вотум недовіри голові МЗС Естонії, якщо він не піде у відставку добровільно.
"Якщо Міксер добровільно не подасть у відставку, фракція EKRE почне консультації з іншими партіями про вотум недовіри міксером", - додає Хельме.
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До цього, через різкі розбіжності між партіями щодо всесвітнього міграційного пакту ООН, в уряді Естонії назріває криза. Лідер соціал-демократичної партії Євген Осиновский зажадав від прем'єр-міністра Юрі Ратас відправити у відставку міністра юстиції Урмас Рейнсалу, який напередодні виступив проти підписання Всесвітнього пакту про міграцію. Останній заявив, що добровільно подавати у відставку не буде, і соціал-демократам не вдасться поставити його на коліна. В результаті кабінет міністрів Естонії на своєму засіданні в четвер не підтримав цей документ.
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У свою чергу, прем'єр-міністр Юрі Ратас визнав урядову кризу й екстрено повернувся до Таллінна з поїздки по Іда-Вірумаа, щоб провести в п'ятницю екстрене засідання правління Центристської партії. Міністр закордонних справ Свен Міксер скасував свій візит до Канади через напружену внутрішньополітичної ситуації.
Нагадаємо, Чеська Республіка приєдналася до тих країн Євросоюзу, які відмовились підписувати міграційний пакт Організації Об'єднаних Націй.
Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер вимагає зупинити будівництво газопроводу "Північний потік-2". На думку С.Міксера, газопровід “Північний потік-2” є не економічним, а політичним проектом.