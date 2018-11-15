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У Празі пройшов масовий мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Чехії Бабіша

У Празі пройшов масовий мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Чехії Бабіша

Київ • УНН

 • 15702 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Масовий мітинг з вимогою відставки лідера політичного руху АНО (Акція незадоволених громадян), доларового мільярдера Андрія Бабіша з поста прем’єр-міністра Чехії пройшов в четвер увечері на Вацлавській площі в центрі Праги. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свободи” та місцеві видання, зокрема на публікацію Novinky.

Мітинг почався з гучного скандування присутніми: “Тільки відставка (Бабіша)!”, “Ні (руху) АНО!” Чулися численні вигуки “Ганьба Бабішу!” і “Бабіша за ґрати!” Над натовпом підняті транспаранти з написами аналогічного змісту. Виступаючі звинуватили прем’єра в корупції, організації викрадення сина від першого шлюбу з Чехії в Крим, а також у співпраці зі службами державної безпеки соціалістичної Чехословаччини.

“Більше це терпіти не можна. Ми не можемо допустити, щоб Бабіш, який організував викрадення власного сина до Криму, перебував в кріслі прем’єра”, — заявила мітингувальникам депутат чеського парламенту від Громадянської демократичної партії і екс-голова нижньої палати вищого законодавчого органу республіки Мирослава Нємцова.

Вона зв’язала діяльність Бабіша з президентом Чехії Мілошем Земаном, на підтримку якого спирається прем’єр. У відповідь на ці слова присутні скандували: “Земан геть (з Празького граду)!” і “Мілоша в сміттєвий бак!” Оратори, що виступили після Нємцової заявили про можливий зв’язок обох політиків з російськими спецслужбами.

Мітинг організований ініціативною групою громадян AUVA. Один з її лідерів Вероніка Шевчікова повідомила журналістам, що, згідно з попередніми підрахунками, на Вацлавській площі зібралися близько 20 тисяч громадян. Тим часом, джерела, близькі до республіканської поліції, повідомляють про 5 тисяч громадян.

Серед присутніх на Вацлавській площі було багато представників молоді. Були присутні депутати та активісти правих парламентських партій Чехії, які вимагали в середу відставки Бабіша з поста прем’єра і виступили з ініціативою провести в нижній палаті вищого законодавчого органу республіки голосування про винесення вотуму недовіри його уряду. Очікується, що воно відбудеться на наступному тижні.

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