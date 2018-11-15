У Празі пройшов масовий мітинг з вимогою відставки прем'єр-міністра Чехії Бабіша

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Масовий мітинг з вимогою відставки лідера політичного руху АНО (Акція незадоволених громадян), доларового мільярдера Андрія Бабіша з поста прем’єр-міністра Чехії пройшов в четвер увечері на Вацлавській площі в центрі Праги. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Радіо Свободи” та місцеві видання, зокрема на публікацію Novinky.