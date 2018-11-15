В Праге прошел массовый митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии Бабиша
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Массовый митинг с требованием отставки лидера политического движения АНО (Акция недовольных граждан), долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии прошел в четверг вечером на Вацлавской площади в центре Праги. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Радио Свободы” и местные издания, в частности на публикацию Novinky.
Митинг начался с громогласного скандирования собравшимися: “Только отставка (Бабиша)!”, “Нет (движению) АНО!” Слышались многочисленные выкрики “Позор Бабишу!” и “Бабиша за решетку!” Над толпой подняты транспаранты с надписями аналогичного содержания. Выступающие обвинили премьера в коррупции, организации похищения сына от первого брака из Чехии в Крым, а также в сотрудничестве со службами государственной безопасности социалистической Чехословакии.
“Больше это терпеть нельзя. Мы не можем допустить, чтобы Бабиш, организовавший похищение собственного сына в Крым, находился в кресле премьера”, — заявила митингующим депутат чешского парламента от Гражданской демократической партии и экс-председатель нижней палаты высшего законодательного органа республики Мирослава Немцова.
Она связала деятельность Бабиша с президентом Чехии Милошем Земаном, на поддержку которого опирается премьер. В ответ на эти слова собравшиеся скандировали: “Земан вон (с Пражского града)!” и “Милоша в мусорный бак!” Выступившие после Немцовой ораторы заявили о возможной связи обоих политиков с российскими спецслужбами.
Митинг организован инициативной группой граждан AUVA. Один из ее лидеров Вероника Шевчикова сообщила журналистам, что, согласно предварительным подсчетам, на Вацлавской площади собрались около 20 тысяч граждан. Между тем, источники, близкие к республиканской полиции, сообщают о 5 тысяч граждан.
Среди собравшихся на Вацлавской площади было много представителей молодежи. Присутствовали депутаты и активисты правых парламентских партий Чехии, требовавшие в среду отставки Бабиша с поста премьера и выступившие с инициативой провести в нижней палате высшего законодательного органа республики голосование о вынесении вотума недоверия его правительству. Ожидается, что оно состоится на предстоящей неделе.