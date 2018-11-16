Прем'єра Великобританії хочуть відправити у відставку у вівторок

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Члени консервативної партії (Торі), лідером якої є прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, мають достатню кількість голосів, щоб почати процедуру її відсторонення від влади. Вони хочуть зробити це у вівторок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky news.