Прем'єра Великобританії хочуть відправити у відставку у вівторок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Члени консервативної партії (Торі), лідером якої є прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей, мають достатню кількість голосів, щоб почати процедуру її відсторонення від влади. Вони хочуть зробити це у вівторок. Про це повідомляє УНН із посиланням на Sky news.
"Поріг у 48 листів про недовіру буде подоланий сьогодні. Вони вважають, що питання про недовіру до прем'єра буде поставлено на голосування у вівторок", - заявив в своєму Twitter Крістофер Хоуп.
Низка депутатів проголосувала за виявлення недовіри прем'єр-міністерці Терезі Мей.
"Я передав вотум недовіри прем'єр-міністерці" - написав у своєму Twitter один з парламентарів Генрі Сміт.
Згідно зі статутом правлячої Консервативної партії, процедура запускається в тому випадку, коли 15% парламентаріїв консервативної партії (48 осіб) відправлять голові комітету листи про втрату довіри до прем'єр-міністра.
За словами джерела в парламенті, проведення голосування по вотуму найближчим часом є "дуже можливим".
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Як повідомляє джерело британського видання The Times, в резиденцію голови уряду викликані парламентарі, відповідальні за партійну дисципліну під час голосування за ключовими питаннями.
Нагадаємо, прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей відмовилася від екстреного засідання уряду, де повинні були затвердити угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Не дивлячись на це, угоду все ж таки узгодили між Великобританію та ЄС, проте тепер британському прем'єру Терезі Мей має домогтися схвалення угоди кабінетом Мей і, що ще складніше, парламентом.