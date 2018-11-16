Премьера Великобритании хотят отправить в отставку во вторник
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Члены консервативной партии (Тори), лидером которой является премьер-министерка Великобритании Тереза Мэй, имеют достаточное количество голосов, чтобы начать процедуру ее отстранения от власти. Они хотят это сделать во вторник. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky news.
"Новые источники сообщают, что рубеж в 48 писем об отсутствии доверия к Терезе Мэй сегодня будет преодолен. Они рассчитывают, что вопрос о недоверии премьеру будет поставлен на голосование во вторник", - заявил в своем твиттере Кристофер Хоуп.
Ряд депутатов уже проголосовало за выявление недоверия премьер-министерке Терезе Мэй.
"Я передал вотум недоверия премьер-министру", - написал в своем Twitter один из парламентариев Генри Смит.
Согласно уставу правящей Консервативной партии, процедура запускается в том случае, когда 15% парламентариев консервативной партии (48 человек) отправят председателю комитета письма о потере доверия к премьер-министру.
По словам источника в парламенте, проведение голосования по вотуму ближайшее время является "очень возможным".
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Как сообщает источник британского издания The Times, в резиденцию главы правительства вызваны парламентарии, ответственные за партийную дисциплину при голосовании по ключевым вопросам.
Напомним, премьер-министерка Великобритании Тереза Мэй отказалась от экстренного заседания правительства, где должны были утвердить соглашение о выходе страны из состава Евросоюза. Несмотря на это, соглашение все же согласовали между Великобританией и ЕС, однако теперь британскому премьеру Терезе Мэй необходимо добиться одобрения сделки с кабинетом Мэй и, что еще сложнее, парламентом.