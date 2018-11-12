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Борис Джонсон: Британія погодилася стати “порожнім місцем” для ЄС

Борис Джонсон: Британія погодилася стати “порожнім місцем” для ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Екс-міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що уряд країни скоро здасться в переговорах з Євросоюзом щодо Brexit. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Telegraph.

За його словами, Кабмін Британії погодився стати “порожнім місцем” для Євросоюзу, підписавшись на майбутні нормативні положення і правила ЄС.

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Він також додав, що Лондон втратить право голосу при складанні проектів законодавства ЄС після Brexit.

Джонсон підкреслив, що пропозиція британської прем’єрки Терези Мей стосовно митному союзу з Брюсселем позбавить Лондон можливості укладати торговельні угоди і працювати із торговими митами.

Як раніше повідомляв The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді, Європейський союз відхилив ключову пропозицію прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей стосовно Brexit. За словами джерел видання, Мей сподівалася об’єднати свій кабінет і подолати “фінальний бар’єр” у переговорах з ЄС, але на пропозицію створити “незалежний механізм” для усунення проблем із митною угодою в Брюсселі відповіли відмовою. В Євросоюзі заявили, що стежити за дотриманням рішень можливо тільки у рамках Європейського суду.

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