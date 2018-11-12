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Велика Британія готова поліпшити відносини із Росією при зміні поведінки Москви

Велика Британія готова поліпшити відносини із Росією при зміні поведінки Москви

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей відкрита до поліпшення відносин із Росією, однак вважає, що для цього Москва повинна в першу чергу змінити свою поведінку. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.

Це зазначається в промові глави британського уряду зі зовнішньополітичної тематики, з якої вона повинна виступити у понеділок на банкеті лорда-мера лондонського Сіті.

“Ми залишаємося відкритими для інших відносин, при яких Росія відмовиться від цих атак, котрі підривають міжнародні угоди і міжнародну безпеку, а замість цього буде діяти спільно з нами для того, щоб розділяти загальну відповідальність, яка покладена на нас як на постійних членів РБ ООН, — відзначається в промові глави британського уряду. — ми сподіваємося, що російська держава вибере цей шлях. Якщо воно так надійде, ми поведемо себе подібним же чином”.

При цьому Мей заявляє, що нинішній рівень відносин між Лондоном і Москвою не влаштовує Сполучене Королівство: “Як я сказала рік тому, це не ті відносини із Росією, які ми хочемо”.

“Минулий рік трагічно довів, що ці загрози (із боку Росії — прим. УНН) ще більш реальні, і не тільки через безвідповідальне використання хімічної зброї на наших вулицях двома агентами російських розвідувальних служб. Але він також показав нашу рішучість піти на відповідні дії”, — йдеться в тексті виступу Мей.

Як раніше інформував УНН, відносини Росії та Великої Британії серйозно погіршилися після інциденту в англійському місті Солсбері. За версією британської сторони, 4 березня екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль, засуджений у РФ за шпигунство на користь Сполученого Королівства, та його дочка Юлія піддалися впливу бойової нервово-паралітичної речовини сімейства “Новак”, нанесеного на дверну ручку його будинку. Лондон виступив із твердженням, що Москва з високою часткою ймовірності причетна до цього інциденту. Росія відкинула всі звинувачення зі цього приводу.

На початку вересня Скотленд-Ярд опублікував фотографії і назвав імена підозрюваних у замаху на вбивство Скрипаль — Руслана Бошірова і Олександра Петрова.

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