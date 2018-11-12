Велика Британія готова поліпшити відносини із Росією при зміні поведінки Москви

КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей відкрита до поліпшення відносин із Росією, однак вважає, що для цього Москва повинна в першу чергу змінити свою поведінку. Про це інформує УНН із посиланням на Reuters.