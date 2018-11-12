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Великобритания готова улучшить отношения с Россией при изменении поведения Москвы

Великобритания готова улучшить отношения с Россией при изменении поведения Москвы

Киев  •  УНН

 • 7890 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза ​​Мэй открыта к улучшению отношений с Россией, однако считает, что для этого Москва должна в первую очередь изменить свое поведение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Это отмечается в речи главы британского правительства по внешнеполитической тематике, с которой она должна выступить в понедельник на банкете лорда-мэра лондонского Сити.

“Мы остаемся открытыми для других отношений, при которых Россия откажется от этих атак, подрывающих международные соглашения и международную безопасность, а вместо этого будет действовать совместно с нами для того, чтобы разделять общую ответственность, которая возложена на нас как на постоянных членов СБ ООН — отмечается в речи главы британского правительства. — Мы надеемся, что российское государство выберет этот путь. Если оно так поступит, мы поведем себя подобным же образом”.

При этом Мэй заявляет, что нынешний уровень отношений между Лондоном и Москвой не устраивает Соединенное Королевство: “Как я сказала год назад, это не те отношения с Россией, которые мы хотим”.

“Прошлый год трагически доказал, что эти угрозы (со стороны России — прим. УНН) ещё более реальны, и не только из-за безответственного использования химического оружия на наших улицах двумя агентами российских разведывательных служб. Но он также показал нашу решимость пойти на ответные действия”, — говорится в тексте выступления Мэй.

Как ранее информировал УНН, отношения России и Великобритании серьезно ухудшились после инцидента в английском городе Солсбери. По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Соединенного Королевства, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства “Новак”, нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия отвергла все обвинения со этому поводу.

В начале сентября Скотленд-Ярд опубликовал фотографии и назвал имена подозреваемых в покушении на убийство Скрипалей — Руслана Боширова и Александра Петрова.

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