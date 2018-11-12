Борис Джонсон: Британия согласилась стать "пустым местом" для ЕС

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106628 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113366 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 150871 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145267 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136842 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128394 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171728 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Борис Джонсон: Британия согласилась стать "пустым местом" для ЕС

Борис Джонсон: Британия согласилась стать "пустым местом" для ЕС

Киев  •  УНН

 • 9310 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны скоро сдастся в переговорах по Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, кабмин Британии согласился стать “пустым местом” для Евросоюза, подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил ЕС.

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Он также добавил, что Лондон потеряет право голоса при составлении проектов законодательства ЕС после Brexit.

Джонсон подчеркнул, что предложение британской премьерки Терезы Мэй по таможенному союзу с Брюсселем лишит Лондон возможности заключать торговые сделки и работать с торговыми пошлинами.

Как ранее сообщал The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. По словам источников издания, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенной соглашением в Брюсселе ответили отказом. В Евросоюзе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

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