Борис Джонсон: Британия согласилась стать "пустым местом" для ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что правительство страны скоро сдастся в переговорах по Brexit. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Telegraph.
По его словам, кабмин Британии согласился стать “пустым местом” для Евросоюза, подписавшись на будущие нормативные положения и свод правил ЕС.
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Он также добавил, что Лондон потеряет право голоса при составлении проектов законодательства ЕС после Brexit.
Джонсон подчеркнул, что предложение британской премьерки Терезы Мэй по таможенному союзу с Брюсселем лишит Лондон возможности заключать торговые сделки и работать с торговыми пошлинами.
Как ранее сообщал The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. По словам источников издания, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенной соглашением в Брюсселе ответили отказом. В Евросоюзе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.