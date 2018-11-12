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Independent: Мей скасувала засідання кабміну щодо Brexit

Independent: Мей скасувала засідання кабміну щодо Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза ​​Мей відмовилася від екстреного засідання уряду, де повинні були затвердити угоду щодо виходу країни зі складу Євросоюзу. Про це повідомляє The Independent із посиланням на джерела, передає УНН.

За даними видання, скасування засідання пов’язана з тим, що офіс прем’єра не встиг підготувати угоду щодо Brexit.

Як зазначається, кабмін Британії може не встигнути затвердити умови угоди до наступного саміту ЄС.

При цьому, за словами джерела, Лондону доведеться почати підготовку до жорсткого Brexit в умовах відсутності угоди.

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Як раніше повідомляв The Sunday Times із посиланням на джерела в уряді, Європейський союз відхилив ключову пропозицію прем’єр-міністерки Великої Британії Терези Мей стосовно Brexit. За словами джерел видання, Мей сподівалася об’єднати свій кабінет і подолати “фінальний бар’єр” у переговорах з ЄС, але на пропозицію створити “незалежний механізм” для усунення проблем із митною угодою в Брюсселі відповіли відмовою. В Євросоюзі заявили, що стежити за дотриманням рішень можливо тільки у рамках Європейського суду.

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