Independent: Мэй отменила заседание Кабмина по Brexit

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106724 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113522 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 151075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145409 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136906 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128428 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 171837 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141659 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Independent: Мэй отменила заседание Кабмина по Brexit

Independent: Мэй отменила заседание Кабмина по Brexit

Киев  •  УНН

 • 8796 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза ​​Мэй отказалась от экстренного заседания правительства, где должны были утвердить соглашение о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники, передает УНН.

По данным издания, отмена заседания связана с тем, что офис премьера не успел подготовить соглашение о Brexit.

Как отмечается, Кабмин Британии может не успеть утвердить условия соглашения до следующего саммита ЕС.

При этом, по словам источника, Лондону придется начать подготовку к жесткому Brexit в условиях отсутствия соглашения.

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Как ранее сообщал The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. По словам источников издания, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенным соглашением в Брюсселе ответили отказом. В Евросоюзе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.

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