Independent: Мэй отменила заседание Кабмина по Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй отказалась от экстренного заседания правительства, где должны были утвердить соглашение о выходе страны из состава Евросоюза. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на источники, передает УНН.
По данным издания, отмена заседания связана с тем, что офис премьера не успел подготовить соглашение о Brexit.
Как отмечается, Кабмин Британии может не успеть утвердить условия соглашения до следующего саммита ЕС.
При этом, по словам источника, Лондону придется начать подготовку к жесткому Brexit в условиях отсутствия соглашения.
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Как ранее сообщал The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве, Европейский союз отклонил ключевое предложение премьер-министрессы Великобритании Терезы Мэй о Brexit. По словам источников издания, Мэй надеялась объединить свой кабинет и преодолеть “финальный барьер” в переговорах с ЕС, но на предложение создать “независимый механизм” для устранения проблем с таможенным соглашением в Брюсселе ответили отказом. В Евросоюзе заявили, что следить за соблюдением решений возможно только в рамках Европейского суда.