Глава ПЦУ Епифаний приехал на инаугурацию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний прибыл в Верховную Раду на инаугурацию новоизбранного Президента Украины Владимира Зеленского, передает УНН.
Церемония должна начаться в 10:00.
Но к зданию парламента уже прибывают представители иностранных делегаций, СМИ, другие приглашенные.
Добавим, как ожидается, около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств, посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.
УНН будет транслировать инаугурацию на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНН, Верховная Рада назначила дату инаугурации на 20 мая.
В команде Зеленского указали на трудности из-за инаугурации в будний день, в частности, для иностранных делегаций.
Сам Зеленский ранее называл ожидаемым днем инаугурации выходной - 19 мая.
По официальным данным ЦИК, победу на выборах Президента Украины получил Владимир Зеленский, за которого проголосовали 73,22% избирателей. Его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей. Владимира Зеленского официально объявили Президентом Украины. "Голос Украины" и " Урядовый курьер" опубликовали официальные результаты выборов 3 мая.