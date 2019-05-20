Голова ПЦУ Епіфаній приїхав на інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній прибув до Верховної Ради на інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського, передає УНН.
Церемонія має розпочатися о 10 годині.
Але до будівлі парламенту уже прибувають представники іноземних делегацій, ЗМІ, інші запрошені.
Додамо, як очікується, близько 60 іноземних представників, серед яких і президенти інших держав, відвідають інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського.
УНН транслюватиме інавгурацію на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада призначила дату інавгурації на 20 травня.
У команді Зеленського вказали на труднощі через інавгурацію у будень, зокрема, для іноземних делегацій.
Сам Зеленський раніше називав очікуваним днем інавгурації вихідний - 19 травня.
За офіційними даними ЦВК, перемогу на виборах Президента України отримав Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,22% виборців. Його опонента Петра Порошенка підтримали 24,45% виборців. Володимира Зеленського офіційно оголосили Президентом України. "Голос України" та "Урядовий кур'єр" опублікували офіційні результати виборів 3 травня.