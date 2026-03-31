Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год
Главнокомандующий ВСУ планирует истощить силы врага и создать условия для наступления. Украина будет готовить резервы и атаковать на слабых участках фронта.
Главная цель украинских военных на текущий 2026 год — это проведение стратегической оборонительной операции. Подробности о ней рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона, передает УНН.
Она предусматривает сдерживание российских войск, недопущение потери территорий, истощение сил и средств противника, а также создание условий для будущих широкомасштабных наступательных операций.
Кроме того, по словам главнокомандующего, Украина планирует наращивать резервы, повышать качество подготовки военнослужащих и одновременно проводить контрнаступательные и наступательные действия на тех направлениях, где российские силы слабее.
Наша цель на этот год — проведение стратегической оборонительной операции с целью сдерживания противника, недопущения потери территории, истощения его сил и средств, создания условий для проведения широкомасштабных наступательных операций
Он добавил, что одной из ключевых задач также является удержание оперативной и стратегической инициативы на поле боя.
По оценке Сырского, сейчас противник вынужден подстраиваться под действия украинских сил и концентрировать усилия на тех участках фронта, где инициативу перехватывает Украина.
Главком ВСУ Александр Сырский раскрыл особенности нынешней войны в начале марта 2026 года и принял решения для обороны в Донецкой области.