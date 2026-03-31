$43.800.0450.310.17
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Кабмин одобрил пакет налоговых законопроектов в рамках обязательств перед МВФ. С посылками и цифровыми платформами - но пока без НДС для ФЛП
Зеленский заявил о готовности Украины к пасхальному перемирию
Politico узнало 5 способов для ЕС справиться с Венгрией, если Орбан снова победит
Богатые страны стремятся в ЕС - Politico узнало, могут ли подвинуть в очереди Украину
Зеленский прибыл в Иорданию и анонсировал важные встречиVideo
Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год

Киев • УНН

 • 3372 просмотра

Главнокомандующий ВСУ планирует истощить силы врага и создать условия для наступления. Украина будет готовить резервы и атаковать на слабых участках фронта.

Главнокомандующий ВСУ назвал главную военную цель Украины на 2026 год

Главная цель украинских военных на текущий 2026 год — это проведение стратегической оборонительной операции. Подробности о ней рассказал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Она предусматривает сдерживание российских войск, недопущение потери территорий, истощение сил и средств противника, а также создание условий для будущих широкомасштабных наступательных операций.

Кроме того, по словам главнокомандующего, Украина планирует наращивать резервы, повышать качество подготовки военнослужащих и одновременно проводить контрнаступательные и наступательные действия на тех направлениях, где российские силы слабее.

Наша цель на этот год — проведение стратегической оборонительной операции с целью сдерживания противника, недопущения потери территории, истощения его сил и средств, создания условий для проведения широкомасштабных наступательных операций

— подчеркнул Сырский.

Он добавил, что одной из ключевых задач также является удержание оперативной и стратегической инициативы на поле боя.

По оценке Сырского, сейчас противник вынужден подстраиваться под действия украинских сил и концентрировать усилия на тех участках фронта, где инициативу перехватывает Украина.

Напомним

Главком ВСУ Александр Сырский раскрыл особенности нынешней войны в начале марта 2026 года и принял решения для обороны в Донецкой области.

