Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік

Головна мета українських військових на поточний 2026 рік - це проведення стратегічної оборонної операції. Подробиці про неї розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Вона передбачає стримування російських військ, недопущення втрати територій, виснаження сил і засобів противника, а також створення умов для майбутніх широкомасштабних наступальних операцій.

Крім того, за словами головнокомандувача, Україна планує нарощувати резерви, підвищувати якість підготовки військовослужбовців і одночасно проводити контрнаступальні та наступальні дії на тих напрямках, де російські сили є слабшими.

Наша мета на цей рік - проведення стратегічної оборонної операції з метою стримування противника, недопущення втрати території, виснаження його сил і засобів, створення умов для проведення широкомасштабних наступальних операцій - наголосив Сирський.

Він додав, що одним із ключових завдань також є утримання оперативної та стратегічної ініціативи на полі бою.

За оцінкою Сирського, наразі противник змушений підлаштовуватися під дії українських сил та концентрувати зусилля на тих ділянках фронту, де ініціативу перехоплює Україна.

Головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив особливості нинішньої війни на початку березня 2026 року і ухвалив рішення для оборони на Донеччині.