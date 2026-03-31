30 березня, 17:17 • 20210 перегляди
З 1 квітня може змінитися схема постачання газу – чи вистачить ресурсу і що буде з тарифами
30 березня, 15:29 • 77828 перегляди
Мітинги у США — чи можливо усунути Трампа через імпічмент
30 березня, 13:48 • 43928 перегляди
"П’ять років - оптимістичний сценарій" - експерт про шлях України до ЄС
30 березня, 12:43 • 45838 перегляди
Як не набрати вагу після дієти: поради, які справді працюють
30 березня, 10:47 • 47166 перегляди
ЄС схвалив програму на 1,5 млрд євро на розвиток оборонки Європи та України
30 березня, 10:19 • 39396 перегляди
Кабмін схвалив пакет податкових законопроєктів у межах зобов'язань перед МВФ. З посилками і цифровими платформами - але поки без ПДВ для ФОП
30 березня, 09:50 • 31717 перегляди
Зеленський заявив про готовність України до великоднього перемир'я
30 березня, 09:05 • 12807 перегляди
Politico дізналося 5 способів для ЄС впоратися з Угорщиною, якщо Орбан знову переможе
30 березня, 06:43 • 27208 перегляди
Багаті країни прагнуть в ЄС - Politico дізналося, чи можуть посунути у черзі Україну
29 березня, 13:23 • 40459 перегляди
Зеленський прибув до Йорданії та анонсував важливі зустрічіVideo
Головнокомандувач ЗСУ назвав головну військову мету України на 2026 рік

Київ • УНН

 • 702 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ планує виснажити сили ворога та створити умови для наступу. Україна готуватиме резерви та атакуватиме на слабких ділянках фронту.

Головна мета українських військових на поточний 2026 рік - це проведення стратегічної оборонної операції. Подробиці про неї розповів Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Вона передбачає стримування російських військ, недопущення втрати територій, виснаження сил і засобів противника, а також створення умов для майбутніх широкомасштабних наступальних операцій.

Крім того, за словами головнокомандувача, Україна планує нарощувати резерви, підвищувати якість підготовки військовослужбовців і одночасно проводити контрнаступальні та наступальні дії на тих напрямках, де російські сили є слабшими.

Наша мета на цей рік - проведення стратегічної оборонної операції з метою стримування противника, недопущення втрати території, виснаження його сил і засобів, створення умов для проведення широкомасштабних наступальних операцій

- наголосив Сирський.

Він додав, що одним із ключових завдань також є утримання оперативної та стратегічної ініціативи на полі бою.

За оцінкою Сирського, наразі противник змушений підлаштовуватися під дії українських сил та концентрувати зусилля на тих ділянках фронту, де ініціативу перехоплює Україна.

Нагадаємо

Головком ЗСУ Олександр Сирський розкрив особливості нинішньої війни на початку березня 2026 року і ухвалив рішення для оборони на Донеччині.

