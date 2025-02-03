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Глава ВОЗ призывает мировых лидеров давить на Вашингтон из-за решения Трампа о выходе из агентства

Глава ВОЗ призывает мировых лидеров давить на Вашингтон из-за решения Трампа о выходе из агентства

Киев  •  УНН

 • 6315 просмотра

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Тедрос Гебрейесус призвал страны-члены ВОЗ давить на Вашингтон относительно отмены решения о выходе из организации. США планируют официально покинуть ВОЗ 22 января 2026 года.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров оказать давление на Вашингтон, чтобы тот отменил решение президента Дональда Трампа о выходе из агентства ООН по здравоохранению.

Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе должностным лицам Центров США по контролю и профилактике заболеваний было поручено немедленно прекратить сотрудничество с ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил участникам бюджетного совещания, что агентство по-прежнему предоставляет американским ученым некоторые данные, впрочем, какие именно -  неизвестно.

Мы продолжаем давать им информацию, потому что она им нужна. Мы были бы благодарны, если бы вы продолжили давить и обратились к ним с просьбой пересмотреть свое решение

- сказал Тедрос, призвав страны-члены связаться с официальными лицами США.

Тедрос опроверг три заявленные Трампом причины выхода из агентства в указе, подписанном 20 января - в первый день возвращения Трампа в должность. В указе президент заявил, что ВОЗ неправильно справилась с пандемией COVID-19, начавшейся в Китае, не провела необходимых реформ и что членство США требует «несправедливо обременительных платежей».

Тедрос сообщил, что в январе 2020 года ВОЗ предупредила мир о потенциальной опасности коронавируса и с тех пор провела десятки реформ, включая усилия по расширению своей донорской базы.

Напомним 

США официально уведомили ООН о выходе из ВОЗ, который состоится 22 января 2026 года. Трамп обвинил организацию в неправильном управлении пандемией, что грозит потерей 18% финансирования ВОЗ. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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