Глава ВОЗ призывает мировых лидеров давить на Вашингтон из-за решения Трампа о выходе из агентства

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров оказать давление на Вашингтон, чтобы тот отменил решение президента Дональда Трампа о выходе из агентства ООН по здравоохранению.

Об этом сообщает Independent, пишет УНН.

Детали

На прошлой неделе должностным лицам Центров США по контролю и профилактике заболеваний было поручено немедленно прекратить сотрудничество с ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил участникам бюджетного совещания, что агентство по-прежнему предоставляет американским ученым некоторые данные, впрочем, какие именно - неизвестно.

Мы продолжаем давать им информацию, потому что она им нужна. Мы были бы благодарны, если бы вы продолжили давить и обратились к ним с просьбой пересмотреть свое решение