Глава ВООЗ закликає світових лідерів тиснути на Вашингтон через рішення Трампа про вихід з агентства

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав світових лідерів чинити тиск на Вашингтон, щоб той скасував рішення президента Дональда Трампа про вихід з агентства ООН з охорони здоров'я.

Про це повідомляє Independent, пише УНН.

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Минулого тижня посадовим особам Центрів США з контролю і профілактики захворювань було доручено негайно припинити співпрацю з ВООЗ.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив учасникам бюджетної наради, що агентство, як і раніше, надає американським ученим деякі дані, втім, які саме — невідомо.

Ми продовжуємо давати їм інформацію, тому що вона їм потрібна. Ми були б вдячні, якби ви продовжили тиснути і звернулися до них із проханням переглянути своє рішення