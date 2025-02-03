Глава ВООЗ закликає світових лідерів тиснути на Вашингтон через рішення Трампа про вихід з агентства
Київ • УНН
Тедрос Гебреєсус закликав країни-члени ВООЗ тиснути на Вашингтон щодо скасування рішення про вихід з організації. США планують офіційно покинути ВООЗ 22 січня 2026 року.
Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус закликав світових лідерів чинити тиск на Вашингтон, щоб той скасував рішення президента Дональда Трампа про вихід з агентства ООН з охорони здоров'я.
Про це повідомляє Independent, пише УНН.
Деталі
Минулого тижня посадовим особам Центрів США з контролю і профілактики захворювань було доручено негайно припинити співпрацю з ВООЗ.
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус повідомив учасникам бюджетної наради, що агентство, як і раніше, надає американським ученим деякі дані, втім, які саме — невідомо.
Ми продовжуємо давати їм інформацію, тому що вона їм потрібна. Ми були б вдячні, якби ви продовжили тиснути і звернулися до них із проханням переглянути своє рішення
Тедрос спростував три заявлені Трампом причини виходу з агентства в указі, підписаному 20 січня - у перший день повернення Трампа на посаду. В указі президент заявив, що ВООЗ неправильно впоралася з пандемією COVID-19, що розпочалася в Китаї, не провела необхідних реформ і що членство США вимагає "несправедливо обтяжливих платежів".
Тедрос повідомив, що в січні 2020 року ВООЗ попередила світ про потенційну небезпеку коронавірусу і відтоді провела десятки реформ, включно із зусиллями з розширення своєї донорської бази.
Нагадаємо
США офіційно повідомили ООН про вихід з ВООЗ, який відбудеться 22 січня 2026 року. Трамп звинуватив організацію в неправильному управлінні пандемією, що загрожує втратою 18% фінансування ВООЗ.