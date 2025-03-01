Глава Пентагона предупредил о военных действиях, если Мексика не выполнит требования Трампа - WSJ

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями, американские военные готовы предпринять односторонние действия. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, первый телефонный разговор между министром обороны США Питом Хегсетом и руководством вооруженных сил Мексики вызвал дипломатическое напряжение.

"Хегсет сказал чиновникам, что если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, то американские военные готовы предпринять односторонние действия", - согласно людям, информированным о звонке 31 января. Высшее руководство Мексики, которое было на этом звонке, было "шокировано и возмущено, считая, что он предлагает военные действия США на территории Мексики", сказали эти люди. Министерство обороны США отказалось от комментариев.

Предупреждение Хегсета, поддержанное другими чиновниками администрации Трампа, как отмечается, теперь нависает над торговыми переговорами Мексики с президентом Трампом. Их страх: требования к Мексике прекратить контрабанду фентанила и торговлю мигрантами тихо подкрепляются потенциальными военными действиями США, а не только 25%-ми пошлинами, которые парализуют экономику страны, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины вступят в силу уже во вторник, 4 марта, для Мексики, Канады и Китая. Мексиканское правительство пытается избежать санкций: на этой неделе власти передали США 29 главарей наркокартелей, а также начали усиливать контроль над границей, отправив туда 10 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, Мексика предприняла шаги против китайских товаров - конфисковала импортную электронику, приостановила открытие завода электромобилей BYD и начала расследование относительно демпинга китайской продукции. Такие действия могут быть попыткой ослабить торговое давление США и продемонстрировать лояльность к Вашингтону.

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"Есть ощущение, что Трамп хочет конкретных вещей, например, развертывания войск", - сказал один источник, знакомый с двусторонними переговорами.

Высокопоставленные мексиканские чиновники считают, что могут заключить соглашение с Трампом по вопросам торговли и миграции. Но военная напряженность с США - это нечто новое, что гораздо сложнее решить, указывает издание.

Слова Хегсета о возможности односторонних военных действий, если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями во время телефонного разговора 31 января, как отмечается, особенно поразили мексиканских генералов, которые помнят исторические прецеденты американских вторжений, в частности мексиканско-американскую войну 1846 года, после которой страна потеряла значительную часть своей территории.

Хегсет впоследствии неоднократно повторял свое предупреждение. Посещая границу США и Мексики, а также военно-морскую базу в Гуантанамо, он подчеркнул: "Мы ничего не убираем со стола. Ничего", отвечая на вопрос о возможности военных ударов по мексиканской территории.

В Вашингтоне, как отмечается, такую перспективу восприняли всерьез. В четверг на Капитолийском холме, по данным издания, состоялось закрытое учение, где обсуждали потенциальные последствия военных действий США против Мексики. Среди прогнозов - экономический хаос, массовые беспорядки и угроза сворачивания программ сотрудничества в сфере безопасности, таких как обмен разведданными между двумя странами, пишет издание.

В тот же день группа из двух десятков американских законодателей опубликовала резолюцию, осуждающую "любой призыв к военным действиям США в Мексике без разрешения Конгресса США и согласия мексиканского правительства". В документе подчеркивается, что любые подобные действия могут повлечь "серьезные двусторонние последствия".

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