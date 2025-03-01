Глава Пентагона предупредил о военных действиях, если Мексика не выполнит требования Трампа - WSJ

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18834 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37258 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69096 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219422 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126117 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394384 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313175 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214248 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244483 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255293 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11318 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12241 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14096 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14511 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135076 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219422 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394384 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256021 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313175 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4996 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17193 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47490 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72828 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57868 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Глава Пентагона предупредил о военных действиях, если Мексика не выполнит требования Трампа - WSJ

Киев • УНН

 • 45592 просмотра

Министр обороны США Пит Хегсет заявил о готовности к односторонним военным действиям, если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями. Мексика пытается избежать конфликта путем усиления пограничного контроля и выдачи наркоторговцев.

Глава Пентагона предупредил о военных действиях, если Мексика не выполнит требования Трампа - WSJ

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями, американские военные готовы предпринять односторонние действия. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, первый телефонный разговор между министром обороны США Питом Хегсетом и руководством вооруженных сил Мексики вызвал дипломатическое напряжение. 

"Хегсет сказал чиновникам, что если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, то американские военные готовы предпринять односторонние действия", - согласно людям, информированным о звонке 31 января. Высшее руководство Мексики, которое было на этом звонке, было "шокировано и возмущено, считая, что он предлагает военные действия США на территории Мексики", сказали эти люди. Министерство обороны США отказалось от комментариев.

Предупреждение Хегсета, поддержанное другими чиновниками администрации Трампа, как отмечается, теперь нависает над торговыми переговорами Мексики с президентом Трампом. Их страх: требования к Мексике прекратить контрабанду фентанила и торговлю мигрантами тихо подкрепляются потенциальными военными действиями США, а не только 25%-ми пошлинами, которые парализуют экономику страны, пишет издание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые пошлины вступят в силу уже во вторник, 4 марта, для Мексики, Канады и Китая. Мексиканское правительство пытается избежать санкций: на этой неделе власти передали США 29 главарей наркокартелей, а также начали усиливать контроль над границей, отправив туда 10 000 военнослужащих Национальной гвардии.

Кроме того, Мексика предприняла шаги против китайских товаров - конфисковала импортную электронику, приостановила открытие завода электромобилей BYD и начала расследование относительно демпинга китайской продукции. Такие действия могут быть попыткой ослабить торговое давление США и продемонстрировать лояльность к Вашингтону.

Мексика готова ввести пошлины на китайский импорт по примеру США01.03.25, 10:39 • 38133 просмотра

"Есть ощущение, что Трамп хочет конкретных вещей, например, развертывания войск", - сказал один источник, знакомый с двусторонними переговорами.

Высокопоставленные мексиканские чиновники считают, что могут заключить соглашение с Трампом по вопросам торговли и миграции. Но военная напряженность с США - это нечто новое, что гораздо сложнее решить, указывает издание.

Слова Хегсета о возможности односторонних военных действий, если Мексика не усилит борьбу с наркокартелями во время телефонного разговора 31 января, как отмечается, особенно поразили мексиканских генералов, которые помнят исторические прецеденты американских вторжений, в частности мексиканско-американскую войну 1846 года, после которой страна потеряла значительную часть своей территории.

Хегсет впоследствии неоднократно повторял свое предупреждение. Посещая границу США и Мексики, а также военно-морскую базу в Гуантанамо, он подчеркнул: "Мы ничего не убираем со стола. Ничего", отвечая на вопрос о возможности военных ударов по мексиканской территории.

В Вашингтоне, как отмечается, такую перспективу восприняли всерьез. В четверг на Капитолийском холме, по данным издания, состоялось закрытое учение, где обсуждали потенциальные последствия военных действий США против Мексики. Среди прогнозов - экономический хаос, массовые беспорядки и угроза сворачивания программ сотрудничества в сфере безопасности, таких как обмен разведданными между двумя странами, пишет издание.

В тот же день группа из двух десятков американских законодателей опубликовала резолюцию, осуждающую "любой призыв к военным действиям США в Мексике без разрешения Конгресса США и согласия мексиканского правительства". В документе подчеркивается, что любые подобные действия могут повлечь "серьезные двусторонние последствия".

Трамп вводит новые тарифы на импорт из Мексики, Канады и Китая из-за наркотиков28.02.25, 01:08 • 29368 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Новости Мира
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Мексика
Дональд Трамп
Канада
Китай
Соединенные Штаты
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49