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Голова Пентагону попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги Трампа - WSJ

Київ • УНН

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Міністр оборони США Піт Гегсет заявив про готовність до односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями. Мексика намагається уникнути конфлікту через посилення прикордонного контролю та видачу наркоторговців.

Голова Пентагону попередив про військові дії, якщо Мексика не виконає вимоги Трампа - WSJ

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями, американські військові готові вжити односторонніх дій. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, перша телефонна розмова між міністром оборони США Пітом Гегсетом і керівництвом збройних сил Мексики спричинила дипломатичну напругу. 

"Гегсет сказав чиновникам, що якщо Мексика не розбереться зі змовою між урядом країни та наркокартелями, то американські військові готові вжити односторонніх дій", - згідно з людьми, поінформованими про дзвінок 31 січня. Найвище керівництво Мексики, яке було на цьому дзвінку, було "шоковане і обурене, вважаючи, що він пропонує військові дії США на території Мексики", сказали ці люди. Міністерство оборони США відмовилося від коментарів.

Попередження Гегсета, підтримане іншими чиновниками адміністрації Трампа, як зазначається, тепер нависає над торговими переговорами Мексики з президентом Трампом. Їхній страх: вимоги до Мексики припинити контрабанду фентанілу і торгівлю мігрантами тихо підкріплюються потенційними військовими діями США, а не тільки 25%-ми митами, які паралізують економіку країни, пише видання.

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові мита набудуть чинності вже у вівторок, 4 березня, для Мексики, Канади та Китаю. Мексиканський уряд намагається уникнути санкцій: цього тижня влада передала США 29 ватажків наркокартелів, а також почала посилювати контроль над кордоном, відправивши туди 10 000 військовослужбовців Національної гвардії.

Окрім того, Мексика зробила кроки проти китайських товарів – конфіскувала імпортну електроніку, призупинила відкриття заводу електромобілів BYD і почала розслідування щодо демпінгу китайської продукції. Такі дії можуть бути спробою послабити торговельний тиск США та продемонструвати лояльність до Вашингтона.

Мексика готова ввести мита на китайський імпорт за прикладом США01.03.25, 10:39 • 38136 переглядiв

"Є відчуття, що Трамп хоче конкретних речей, наприклад, розгортання військ", - сказало одне джерело, знайоме з двосторонніми переговорами.

Високопоставлені мексиканські чиновники вважають, що можуть укласти угоду з Трампом з питань торгівлі та міграції. Але військова напруженість зі США - це щось нове, що набагато складніше вирішити, вказує видання.

Слова Гегсета про можливість односторонніх військових дій, якщо Мексика не посилить боротьбу з наркокартелями під час телефонної розмови 31 січня, як зазначається, особливо вразили мексиканських генералів, які пам’ятають історичні прецеденти американських вторгнень, зокрема мексикансько-американську війну 1846 року, після якої країна втратила значну частину своєї території.

Гегсет згодом неодноразово повторював своє попередження. Відвідуючи кордон США та Мексики, а також військово-морську базу в Гуантанамо, він наголосив: "Ми нічого не прибираємо зі столу. Нічого", відповідаючи на питання про можливість військових ударів по мексиканській території.

У Вашингтоні, як зазначається, таку перспективу сприйняли всерйоз. У четвер на Капітолійському пагорбі, за даними видання, відбулося закрите навчання, де обговорювали потенційні наслідки військових дій США проти Мексики. Серед прогнозів - економічний хаос, масові заворушення та загроза згортання програм безпекового співробітництва, таких як обмін розвідданими між двома країнами, пише видання.

Того ж дня група з двох десятків американських законодавців опублікувала резолюцію, яка засуджує "будь-який заклик до військових дій США в Мексиці без дозволу Конгресу США і згоди мексиканського уряду". У документі підкреслюється, що будь-які подібні дії можуть спричинити "серйозні двосторонні наслідки".

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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