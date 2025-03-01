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Мексика готова ввести мита на китайський імпорт за прикладом США

Київ • УНН

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Мексика запропонувала запровадити аналогічні до американських мита на китайський імпорт, зосереджені на автомобілях та автозапчастинах. Це може допомогти країні уникнути 25% тарифу з боку США на мексиканські товари.

Мексика готова ввести мита на китайський імпорт за прикладом США

Мексика запропонувала запровадити аналогічні до американських мита на китайський імпорт, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, назвавши цей крок "дуже цікавим" та зазначив, що Канаді варто наслідувати цей приклад. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Цього тижня високопосадовці Мексики провели переговори з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа напередодні 4 березня - дати набрання чинності новими американськими митами. Вони передбачають обмеження імпорту з Мексики та Канади, а також додаткове 10%-не мито на товари з Китаю.

"Я думаю, було б гарним жестом, якби канадці зробили те саме, щоб ми могли захистити Північну Америку від потоку китайського імпорту, що виходить від найбільш незбалансованої економіки в історії сучасності", - сказав Бессент в інтерв'ю Bloomberg TV.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що одностороннє підвищення мит з боку США серйозно порушує правила Світової організації торгівлі та завдає шкоди інтересам Китаю, США і всього світу.

"Тиск, примус і погрози - неправильний спосіб взаємодії з Китаєм. Замість цього основною умовою є взаємна повага, - заявив представник посольства Лю Пеньюй у заяві агентству Reuters. - Ми закликаємо США виправити свої помилки і повернутися на правильний шлях вирішення проблем один одного за допомогою рівноправних консультацій".

За інформацією, пропоновані Мексикою мита щодо Китаю будуть зосереджені на автомобілях і автозапчастинах. Цей крок, ймовірно, є відповіддю Мехіко, щоб уникнути 25%-го тарифу з боку США на мексиканські товари.

Мексиканська влада вже кілька місяців аналізує торговельну політику США і Канади щодо Китаю. Адміністрація президентки Клаудії Шейнбаум раніше заявляла про прагнення більш узгоджено реагувати на можливу недобросовісну конкуренцію з боку Пекіна.

У четвер заступник міністра економіки Мексики Відаль Льєренас заявив, що Мексика може вжити додаткових торговельних заходів, які виходять за межі мит, які вона запровадила на дешеві товари, переважно з Китаю, включно з контрафактною продукцією, ввезеною в межах попередніх пільг за низькою вартістю, відомих як "de minimis".

Нагадаємо 

28 лютого президент США Дональд Трамп оголосив, що нові мита на імпорт з Мексики та Канади у 25% та додаткові 10%-ні мита на китайські товари набудуть чинності 4 березня.

Зокрема, ці заходи запроваджуються на тлі серйозних проблем зі смертоносними наркотиками, зокрема фентанілом, який продовжує надходити до США з цих країн. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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