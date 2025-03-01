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Мексика готова ввести пошлины на китайский импорт по примеру США

Киев • УНН

 • 38133 просмотра

Мексика предложила ввести аналогичные американским пошлины на китайский импорт, сосредоточенные на автомобилях и автозапчастях. Это может помочь стране избежать 25% тарифа со стороны США на мексиканские товары.

Мексика готова ввести пошлины на китайский импорт по примеру США

Мексика предложила ввести аналогичные американским пошлины на китайский импорт, сообщил министр финансов США Скотт Бессент, назвав этот шаг «очень интересным» и отметил, что Канаде стоит последовать этому примеру. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

На этой неделе высокопоставленные чиновники Мексики провели переговоры с представителями администрации президента США Дональда Трампа накануне 4 марта - даты вступления в силу новых американских пошлин. Они предусматривают ограничение импорта из Мексики и Канады, а также дополнительную 10%-ную пошлину на товары из Китая.

«Я думаю, было бы хорошим жестом, если бы канадцы сделали то же самое, чтобы мы могли защитить Северную Америку от потока китайского импорта, исходящего от самой несбалансированной экономики в истории современности», - сказал Бессент в интервью Bloomberg TV.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что одностороннее повышение пошлин со стороны США серьезно нарушает правила Всемирной торговой организации и наносит ущерб интересам Китая, США и всего мира.

«Давление, принуждение и угрозы - неправильный способ взаимодействия с Китаем. Вместо этого основным условием является взаимное уважение, - заявил представитель посольства Лю Пеньюй в заявлении агентству Reuters. - Мы призываем США исправить свои ошибки и вернуться на правильный путь решения проблем друг друга посредством равноправных консультаций».

По информации, предлагаемые Мексикой пошлины в отношении Китая будут сосредоточены на автомобилях и автозапчастях. Этот шаг, вероятно, является ответом Мехико, чтобы избежать 25%-го тарифа со стороны США на мексиканские товары.

Мексиканские власти уже несколько месяцев анализируют торговую политику США и Канады в отношении Китая. Администрация президента Клаудии Шейнбаум ранее заявляла о стремлении более согласованно реагировать на возможную недобросовестную конкуренцию со стороны Пекина.

В четверг заместитель министра экономики Мексики Видаль Льерренас заявил, что Мексика может принять дополнительные торговые меры, которые выходят за пределы пошлин, которые она ввела на дешевые товары, преимущественно из Китая, включая контрафактную продукцию, ввезенную в рамках предыдущих льгот по низкой стоимости, известных как «de minimis».

Напомним 

28 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что новые пошлины на импорт из Мексики и Канады в 25% и дополнительные 10%-ные пошлины на китайские товары вступят в силу 4 марта.

В частности, эти меры вводятся на фоне серьезных проблем со смертоносными наркотиками, в частности фентанилом, который продолжает поступать в США из этих стран. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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