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Глава НАПК прокомментировал ситуацию с декларациями главного психиатра ВСУ

Глава НАПК прокомментировал ситуацию с декларациями главного психиатра ВСУ

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

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Глава НАПК объяснил отсутствие полной проверки деклараций Олега Друзя, задержанного за незаконное обогащение. Психиатр ВСУ приобрел недвижимость и автомобили на сумму более $1 млн во время войны.

Председатель НАПК Виктор Павлущик прокомментировал ситуацию с декларациями главного психиатра ВСУ Олега Друзя. По словам Павлущика, декларация не прошла полную проверку и сейчас отсутствует в общем доступе по объективным причинам. Об этом он рассказал журналистам, передает УНН.

Часть декларации от лиц, связанных с выполнением обязанностей, связанных с собственностью государства, они являются закрытыми по представлениям органов, или где они проходят службу, или где они работают. По поводу проверки его (Друзя - ред.)  декларации, полная проверка декларации его не проводилась. Соответствующей информации, которая могла поступать от гражданского общества или от журналистов к нам не поступало, по результатам более такого точного контроля, он под полную проверку не попадал

- сказал Павлущик.

Также, как отметил Павлущик, вопрос декларирования наличности является одним из чувствительных, поскольку такие средства не отслеживаются автоматически и могут быть обнаружены только при условии их декларирования.

"Сейчас шумиха происходит по поводу наличных денег. Наличность она не отслеживается и она не может нами быть обнаружена, если она не задекларирована в декларации, она не может быть обнаружена, она никоим образом не отслеживается", - прокомментировал глава НАПК.

Контекст

Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов.

Как установило расследование, в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел: 

  • частный дом в Обуховском районе Киевской области;
    • 2 квартиры в Киеве;
      • 1 квартиру в Одессе;
        • 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;
          • БМВ Х7 2024 г.в;
            • БМВ Х7 2022 г.в;
              • БМВ Х5 2023 г.в;
                • БМВ Х3 2022 г.в;
                  • а также другое имущество.

                    Главного психиатра ВСУ Олега Друзя отправили под стражу и определили залог в более 49 млн гривен.

                    Олег Друзь ранее уже попадал в скандалы. Так, в 2017 году его отстраняли от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в связи с неудовлетворительным исполнением служебных обязанностей. Также было назначено служебное расследование.

                    Тогда один из демобилизованных АТОшников Мартин Брест заявлял, что Друзь "на „комитете по вопросам здравоохранения" заявил (прочитал из своей презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ("скрытый враг")". "По его словам, 93 процента нас - проблемные, и нас надо лечить", - писал тогда Брест.

                    Впоследствии стало известно, что отстраненный в то время начальник клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" полковник Олег Друзь указал в декларации два внедорожника и ряд объектов недвижимости стоимостью более 1 млн грн.

                    Алина Волянская

                    Алина Волянская

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