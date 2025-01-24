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Голова НАЗК прокоментував ситуацію з деклараціями головного психіатра ЗСУ

Голова НАЗК прокоментував ситуацію з деклараціями головного психіатра ЗСУ

Київ • УНН

 • 26940 перегляди

Голова НАЗК пояснив відсутність повної перевірки декларацій Олега Друзя, затриманого за незаконне збагачення. Психіатр ЗСУ придбав нерухомість та автомобілі на суму понад $1 млн під час війни.

Голова НАЗК Віктор Павлущик прокоментував ситуацію з деклараціями головного психіатра ЗСУ Олега Друзя. За словами Павлущика, декларація не пройшла повну перевірку і наразі відсутня у загальному доступі з об’єктивних причин. Про це він розповів журналістам, передає УНН.

Частина декларації від осіб, які пов'язані з виконанням обов'язків, які пов'язані з власністю держави, вони є закритими за поданнями органів, або де вони проходять службу, або де вони працюють. З приводу перевірки його (Друзя – ред.)  декларації, повна перевірка декларації його не проводилась. Відповідної інформації, яка могла надходити від громадянського суспільства або від журналістів до нас не надходило, за результатами більш такого точного контролю, він під повну перевірку не потрапляв

- сказав Павлущик.

Також, як зазначив Павлущик, питання декларування готівки є одним із чутливих, оскільки такі кошти не відстежуються автоматично й можуть бути виявлені лише за умови їхнього декларування.

"Зараз розголос відбувається з приводу готівки. Готівка вона не відслідковується і вона не може нами бути виявлена, якщо вона не задекларована в декларації, вона не може бути виявлена, вона жодним чином не відслідковується", — прокоментував голова НАЗК.

Контекст

Правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів.

Як встановило розслідування, протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав: 

  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
    • 2 квартири в Києві;
      • 1 квартиру в Одесі;
        • 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
          • БМВ Х7 2024 р.в.;
            • БМВ Х7 2022 р.в.;
              • БМВ Х5 2023 р.в.;
                • БМВ Х3 2022 р.в.;
                  • а також інше майно.

                    Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя відправили під варту і визначили заставу в понад 49 млн гривень.

                    Олег Друзь раніше вже потрапляв у скандали. Так, у 2017 році його відсторонювали від посади начальника клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" у зв'язку з незадовільним виконанням службових обов'язків. Також було призначено службове розслідування.

                    Тоді один з демобілізованих АТОвців Мартін Брест заявляв, що Друзь "на "комітеті з питань охорони здоров'я" заявив (прочитав зі своєї презентації), що 93% учасників АТО є потенційною загрозою для суспільства ("прихований ворог")". "За його словами, 93 відсотки нас – проблемні, і нас треба лікувати", - писав тоді Брест.

                    Згодом стало відомо, що відсторонений на той час начальник клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковник Олег Друзь вказав у декларації два позашляховики та низку об’єктів нерухомості вартістю понад 1 млн грн.

                    Аліна Волянська

                    Аліна Волянська

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