Головного психіатра ЗСУ відправили під варту і визначили заставу в понад 49 млн гривень

Головного психіатра ЗСУ Олега Друзя, який, за даними правоохоронців, розбагатів на понад 1 млн доларів за час повномасштабної війни, відправили під варту на 60 діб. Як альтернатива визначена застава у розмірі 49 мільйонів 371 тисяча гривень, передає УНН.

Деталі

Запобіжний захід Друзю обирали в Шевченківському райсуд столиці. Варто відзначити, що спершу головного психіатра ЗСУ направлять до лікарні, оскільки у нього є підозра на інсульт. Якщо діагноз не підтвердиться - Друзя переведуть до СІЗО.

Сторона захисту, у свою чергу, запевняє, що у Друзя таки виявили інсульт і що частину запобіжного заходу він проведе у лікарняній установі.

"Олегу Друзю під час обшуку стало погано. Обшук проходив у військовому шпиталі, де він жив. Йому стало зле. Відразу провели діагностику. Виявили інсульт", - повідомила сторона захисту.

Крім того, за їх словами, при дослідженні був знайдений давно перенесений інфаркт.

"Тому він (Друзь - ред.) буде перебувати у лікарній установі початок запобіжного заходу", - повідомили представники захисту.

Додамо

Головного психіатра ЗСУ, підозрюваного у незаконному збагаченні Олега Друзя до суду привезла карета швидкої, де сьогодні йому обиратимуть запобіжний захід. За словами його адвоката, під час обшуку у психіатра стався інсульт, і його шпиталізували.

"Стан здоров’я дуже критичний, дуже поганий. Під час обшуку стався інсульт. Він одразу був госпіталізований до реанімації. Там йому робили всі заходи. Я не лікар, не знаю – які. Але після цього він був переведений із госпіталя в лікарню швидкої допомоги, де є спеціальні камери. Це було побажання Служби безпеки України. І наразі на судове засідання він доставлений у кареті швидкої допомоги. І з ним постійно знаходяться лікарі", – розповів адвокат.

Він зазначив, що сподівається, що суд обере Друзю захід, який не пов’язаний з триманням під вартою, і пов’язаний зі знаходженням у лікувальній установі, де йому будуть надавати відповідальну медичну допомогу.

Нагадаємо

Правоохоронці затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 млн доларів.