Главного психиатра ВСУ отправили под стражу и определили залог в более чем 49 млн гривен

Главного психиатра ВСУ Олега Друзя, который, по данным правоохранителей, разбогател более чем на 1 млн долларов за время полномасштабной войны, отправили под стражу на 60 суток. В качестве альтернативы определен залог в размере 49 миллионов 371 тысяча гривен, сообщает УНН.

Детали

Меру пресечения Друзю избирали в Шевченковском райсуде столицы. Стоит отметить, что сначала главного психиатра ВСУ направят в больницу, поскольку у него есть подозрение на инсульт. Если диагноз не подтвердится - Друзя переведут в СИЗО.

Сторона защиты, в свою очередь, заверяет, что у Друзя все-таки обнаружили инсульт и что часть меры пресечения он проведет в лечебном учреждении.

"Олегу Друзю во время обыска стало плохо. Обыск проходил в военном госпитале, где он жил. Ему стало плохо. Сразу провели диагностику. Выявили инсульт", - сообщила сторона защиты.

Кроме того, по их словам, при исследовании был найден давно перенесенный инфаркт.

"Поэтому он (Друзь - ред.) будет находиться в лечебном учреждении в начале меры пресечения", - сообщили представители защиты.

Добавим

Главного психиатра ВСУ, подозреваемого в незаконном обогащении Олега Друзя, в суд привезла карета скорой помощи, где сегодня ему будут избирать меру пресечения. По словам его адвоката, во время обыска у психиатра случился инсульт, и его госпитализировали.

"Состояние здоровья очень критическое, очень плохое. Во время обыска случился инсульт. Он сразу был госпитализирован в реанимацию. Там ему проводили все меры. Я не врач, не знаю - какие. Но после этого он был переведен из госпиталя в больницу скорой помощи, где есть специальные камеры. Это было пожелание Службы безопасности Украины. И сейчас на судебное заседание он доставлен в карете скорой помощи. И с ним постоянно находятся врачи", - рассказал адвокат.

Он отметил, что надеется, что суд изберет Друзю меру, не связанную с содержанием под стражей, и связанную с нахождением в лечебном учреждении, где ему будет оказываться соответствующая медицинская помощь.

Напомним

Правоохранители задержали главного психиатра ВСУ, который за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 млн долларов.