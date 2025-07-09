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Глава МИД Ирана совершил первый после войны с Израилем визит в Саудовскую Аравию

Киев • УНН

 • 191 просмотра

Кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Это первый визит высокопоставленного чиновника Ирана в страну Персидского залива после войны Израиля с Тегераном.

Глава МИД Ирана совершил первый после войны с Израилем визит в Саудовскую Аравию

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман встретился с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Джидде. Это был первый визит высокопоставленного чиновника Ирана в страну Персидского залива после войны Израиля с Тегераном, пишет УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что переговоры Арагчи с принцем Мухаммедом и другими саудовскими чиновниками во вторник были "плодотворными".

Визит после 12-дневного интенсивного конфликта между Израилем и Ираном, в результате которого Соединенные Штаты разбомбили три иранских ядерных объекта, прежде чем выступить посредником в прекращении огня, свидетельствует о том, что война не сорвала сближение между Тегераном и Эр-Риядом.

Официальное информационное агентство Саудовской Аравии SPA сообщило, что Арагчи и принц Мухаммед "рассмотрели двусторонние отношения и обсудили последние региональные события и усилия, прилагаемые в этом направлении".

Наследный принц выразил стремление Королевства к тому, чтобы соглашение о прекращении огня способствовало созданию условий, которые будут способствовать безопасности и стабильности в регионе, подчеркнув позицию Королевства по поддержке диалога дипломатическими средствами как пути к разрешению споров

– говорится в сообщении SPA.

Добавляется, что Арагчи выразил свою благодарность королевству за "осуждение израильской агрессии".

Высокопоставленный иранский дипломат также встретился с министром обороны Саудовской Аравии Халидом бин Салманом бин Абдулазизом и министром иностранных дел принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом.

13 июня Израиль начал массированную бомбардировку Ирана без прямой провокации, убив высокопоставленных военных командиров и ученых-ядерщиков. Иран ответил ракетными обстрелами, которые привели к масштабным разрушениям и жертвам в Израиле.

Дополнение

Иранский генерал-майор Абдолрахим Мусави угрожает Израилю "сокрушительной" атакой в случае возобновления конфликта. Этот ответ, по его словам, настолько "мощный", что даже США не смогут спасти главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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Мохаммед бин Салман
Эр-Рияд
Тегеран
Саудовская Аравия
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
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