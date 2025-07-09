Глава МЗС Ірану здійснив перший після війни з Ізраїлем візит до Саудівської Аравії

Кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі в Джидді. Це був перший візит високопосадовця Ірану до країни Перської затоки після війни Ізраїлю з Тегераном, пише УНН з посиланням на Al Jazeera.

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Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що переговори Арагчі з принцом Мухаммедом та іншими саудівськими чиновниками у вівторок були "плідними".

Візит після 12-денного інтенсивного конфлікту між Ізраїлем та Іраном, в результаті якого Сполучені Штати розбомбили три іранські ядерні об'єкти, перш ніж посередничити у припиненні вогню, свідчить про те, що війна не зірвала зближення між Тегераном та Ер-Ріядом.

Офіційне інформаційне агентство Саудівської Аравії SPA повідомило, що Арагчі та принц Мухаммед "розглянули двосторонні відносини та обговорили останні регіональні події та зусилля, що докладаються в цьому напрямку".

Кронпринц висловив прагнення Королівства, щоб угода про припинення вогню сприяла створенню умов, які сприятимуть безпеці та стабільності в регіоні, наголосивши на позиції Королівства щодо підтримки діалогу дипломатичними засобами як шляху до вирішення суперечок – йдеться в повідомленні SPA.

Додається, що Арагчі висловив свою вдячність королівству за "засудження ізраїльської агресії".

Високопоставлений іранський дипломат також зустрівся з міністром оборони Саудівської Аравії Халідом бін Салманом бін Абдулазізом та міністром закордонних справ принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом.

13 червня Ізраїль розпочав масоване бомбардування Ірану без прямої провокації, вбивши високопоставлених військових командирів та вчених-ядерників. Іран відповів ракетними обстрілами, які призвели до масштабних руйнувань та жертв в Ізраїлі.

Доповнення

Іранський генерал-майор Абдолрахім Мусаві погрожує Ізраїлю "нищівною" атакою у разі відновлення конфлікту. Ця відповідь, за його словами, настільки "потужна", що навіть США не зможуть врятувати главу уряду Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.