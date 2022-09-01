Глава МАГАТЭ заявил, что через несколько часов работы на Запорожской АЭС увидел "ключевые вещи" - росСМИ

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 23375 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 83950 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 120198 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 119538 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 269629 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133579 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122183 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373151 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83905 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136594 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−3°
1.6м/с
76%
Популярные новости

У Трампа уверяют, что 104% пошлины против Китая вступили в силу - СМИ

8 апреля, 17:19 • 10543 просмотра

Зеленский анонсировал расширение платформы “Мрія” на профессионально-техническое и высшее образование

8 апреля, 17:24 • 10085 просмотра

В "Мрії" планируется и в дальнейшем внедрять инструменты искусственного интеллекта - Федоров

8 апреля, 17:25 • 11033 просмотра

Букеровская премия объявила шортлист, в который вошло 6 книг: все авторы оказались в списке впервые

8 апреля, 17:57 • 10242 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 19276 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 269629 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294397 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373151 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348973 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395859 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78111 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111899 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131252 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170709 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79928 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Глава МАГАТЭ заявил, что через несколько часов работы на Запорожской АЭС увидел "ключевые вещи" - росСМИ

Киев • УНН

 • 699391 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэлем Гросси заявил, что миссии через несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Глава МАГАТЭ заявил, что через несколько часов работы на Запорожской АЭС увидел "ключевые вещи" - росСМИ

Детали

РосСМИ обнародовали короткое видео с гендиректором МАГАТЭ, где тот кратко рассказал о первых часах работы миссии на Запорожской АЭС.

"Глава МАГАТЭ заявил, что миссии через несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть", - говорится в сообщении росСМИ.

Ранее

МАГАТЭ официально сообщило о прибытии своей миссии на Запорожскую АЭС.

Дополнение

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

Сообщалось, что миссия должна работать на станции до 3 сентября. Однако российские чиновники предполагали, что у группы ООН по наблюдению за атомной энергетикой будет всего один день, чтобы осмотреть АЭС, тогда как миссия готовится к более длительному пребыванию. "Если мы сможем установить постоянное присутствие или более длительное присутствие, оно будет продлено. Но этот первый сегмент займет несколько дней", - говорил глава МАГАТЭ и миссии Рафаэль Гросси ранее.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В целом, украинская сторона ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАЭС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции, отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоТехнологии
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26