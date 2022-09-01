Глава МАГАТЭ заявил, что через несколько часов работы на Запорожской АЭС увидел "ключевые вещи" - росСМИ

Детали

РосСМИ обнародовали короткое видео с гендиректором МАГАТЭ, где тот кратко рассказал о первых часах работы миссии на Запорожской АЭС.

"Глава МАГАТЭ заявил, что миссии через несколько часов работы на Запорожской АЭС удалось собрать много важной информации, он увидел "ключевые вещи", которые хотел увидеть", - говорится в сообщении росСМИ.

Ранее

МАГАТЭ официально сообщило о прибытии своей миссии на Запорожскую АЭС.

Дополнение

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС.

1 сентября стало известно, что россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС, а также город-спутник ЗАЭС - Энергодар. Сообщалось, что, несмотря на обстрелы, миссия МАГАТЭ отправилась в Энергодар.

Сообщалось, что миссия должна работать на станции до 3 сентября. Однако российские чиновники предполагали, что у группы ООН по наблюдению за атомной энергетикой будет всего один день, чтобы осмотреть АЭС, тогда как миссия готовится к более длительному пребыванию. "Если мы сможем установить постоянное присутствие или более длительное присутствие, оно будет продлено. Но этот первый сегмент займет несколько дней", - говорил глава МАГАТЭ и миссии Рафаэль Гросси ранее.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В целом, украинская сторона ожидает, что результатами работы миссии станут деоккупация ЗАЭС, ее возвращение под полный контроль Украины и последующая демилитаризация территории вокруг станции, отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.