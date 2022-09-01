росія через маніпуляції може не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів на ЗАЕС - Галущенко

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 57981 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 64939 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 78766 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 84523 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 95143 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 148080 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70209 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 149513 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109134 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69242 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98110 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95420 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 18396 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 19903 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 21206 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 57981 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 148080 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173006 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 149513 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261007 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95499 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98185 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42859 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46276 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60925 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

росія через маніпуляції може не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів на ЗАЕС - Галущенко

Київ • УНН

 • 166434 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. російська сторона, вдаючись до маніпуляцій, може не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів, які мають бути оглянуті на території окупованої Запорізької АЕС. Таку позицію висловив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі національного телемарафону, пише УНН.

росія через маніпуляції може не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів на ЗАЕС - Галущенко

Міністр зазначив, що українська сторона обговорила з представниками місії відповідний перелік об’єктів, і ці пропозиції практично повністю збігаються з оцінками експертів МАГАТЕ.

Цитата

“Ключове - аби росіяни дійсно допустили до тих об’єктів, які місія має на меті оглянути. Ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції: показати якусь картинку чи скласти маршрут, де по-факту місія просто не зможе побачити, що відбувається. І тоді, безумовно, це може поставити під сумнів результати”, - зазначив Галущенко, слова якого цитує пресслужба Міненерго.

Деталі

Міністр підкреслив, що нинішній формат роботи місії – новий. “Як правило місії відбувалися вже по факту певних подій на ядерних об’єктах. Сьогодні місія відбуває наперед для того, щоб убезпечити від тих варварських вчинків, які росія чинить на ЗАЕС”, - сказав він.

Посадовець наголосив на важливості, аби у новому форматі роботи місія реалізувала і більш широкий порядок денний: “Місія має перш за все, окрім суто технічної функції показати ті загрози ядерній безпеці, які несуть на території АЕС присутність збройних сил рф, зброї і тяжкої техніки”.

Водночас очільник Міненерго підкреслив, що до складу місії входять справжні фахівці своєї справи, які мають неабиякий досвід, і Україна цінує їх зусилля, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки не тільки нашої держави, а і всього світу.

Українська сторона очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції, нагадав Галущенко.

Доповнення

31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,977.50
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,224.14
Ethereum
$1,641.53