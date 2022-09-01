росія через маніпуляції може не допустити місію МАГАТЕ до ключових об’єктів на ЗАЕС - Галущенко

Міністр зазначив, що українська сторона обговорила з представниками місії відповідний перелік об’єктів, і ці пропозиції практично повністю збігаються з оцінками експертів МАГАТЕ.

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“Ключове - аби росіяни дійсно допустили до тих об’єктів, які місія має на меті оглянути. Ми розуміємо, що можуть бути маніпуляції: показати якусь картинку чи скласти маршрут, де по-факту місія просто не зможе побачити, що відбувається. І тоді, безумовно, це може поставити під сумнів результати”, - зазначив Галущенко, слова якого цитує пресслужба Міненерго.

Деталі

Міністр підкреслив, що нинішній формат роботи місії – новий. “Як правило місії відбувалися вже по факту певних подій на ядерних об’єктах. Сьогодні місія відбуває наперед для того, щоб убезпечити від тих варварських вчинків, які росія чинить на ЗАЕС”, - сказав він.

Посадовець наголосив на важливості, аби у новому форматі роботи місія реалізувала і більш широкий порядок денний: “Місія має перш за все, окрім суто технічної функції показати ті загрози ядерній безпеці, які несуть на території АЕС присутність збройних сил рф, зброї і тяжкої техніки”.

Водночас очільник Міненерго підкреслив, що до складу місії входять справжні фахівці своєї справи, які мають неабиякий досвід, і Україна цінує їх зусилля, спрямовані на забезпечення ядерної безпеки не тільки нашої держави, а і всього світу.

Українська сторона очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація території навколо станції, нагадав Галущенко.

Доповнення

31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.

1 вересня стало відомо, що росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, а також місто-супутник ЗАЕС - Енергодар. Повідомлялося, що попри обстріли місія МАГАТЕ вирушила до Енергодара.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.