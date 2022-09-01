Росіяни обстрілюють погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Російські окупанти обстрілюють з артилерії погоджений маршрут місії МАГАТЕ із Запоріжжя до Запорізької АЕС, передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки, повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух, пише УНН.
Цитата
"Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС. Передова група ООН не може продовжити рух з міркувань безпеки", - повідомив Старух у Telegram.
Деталі
Голова ОВА наголосив, що Україна продовжує докладати зусиль для організації безпечного доступу міжнародної місії МАГАТЕ до ЗАЕС.
"Вимагаємо від рф припинити провокації і надати безперешкодний доступ МАГАТЕ до українського ядерного об'єкту", - підкреслив посадовець.
Доповнення
31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ і прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС. Вона має працювати на станції до 3 вересня.
Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Висновки і рекомендації за результатами роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС будуть імплементовані при повернені станції під повний контроль України, наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.