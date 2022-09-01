Россияне обстреливают согласованный маршрут миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС - глава ОВА

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"Россияне ведут артобстрел заранее согласованного маршрута следования миссии МАГАТЭ из Запорожья к ЗАЭС. Передовая группа ООН не может продолжить движение по соображениям безопасности", - сообщил Старух в Telegram.

Детали

Глава ОВА подчеркнул, что Украина продолжает прилагать усилия для обеспечения безопасного доступа международной миссии МАГАТЭ к ЗАЭС.

"Требуем от рф прекратить провокации и предоставить беспрепятственный доступ МАГАТЭ к украинскому ядерному объекту", - подчеркнул чиновник.

Дополнение

31 августа из Киева на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ и прибыла в Запорожье на пути к захваченной российскими оккупантами Запорожской АЭС. Она должна работать на станции до 3 сентября.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Выводы и рекомендации по результатам работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут имплементированы при возвращении станции под полный контроль Украины, подчеркнул министр энергетики Украины Герман Галущенко.