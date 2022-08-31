Група експертів МАГАТЕ прибула до Запоріжжя на шляху до ЗАЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Група МАГАТЕ прибула до Запоріжжя на шляху до захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС, повідомляє AFP, пише УНН.
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"Група ядерних інспекторів МАГАТЕ прибула в середу до міста Запоріжжя на півдні України напередодні візиту на атомну електростанцію, що утримується росією, на передовій", - повідомив кореспондент AFP.
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31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ. Вона має працювати на станції до 3 вересня.