Група експертів МАГАТЕ прибула до Запоріжжя на шляху до ЗАЕС

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"Група ядерних інспекторів МАГАТЕ прибула в середу до міста Запоріжжя на півдні України напередодні візиту на атомну електростанцію, що утримується росією, на передовій", - повідомив кореспондент AFP.

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31 серпня з Києва на ЗАЕС вирушила місія МАГАТЕ. Вона має працювати на станції до 3 вересня.