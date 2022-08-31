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Рекомендації місії МАГАТЕ будуть імплементовані при повернені ЗАЕС під контроль України - міністр

Київ • УНН

 • 209274 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. Висновки і рекомендації за результатами роботи місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС будуть імплементовані при повернені станції під повний контроль України. На цьому у середу, 31 серпня, наголосив міністр енергетики Герман Галущенко на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

Рекомендації місії МАГАТЕ будуть імплементовані при повернені ЗАЕС під контроль України - міністр

Галущенко зазначив, що сьогодні місія МАГАТЕ, яка вирушила на ЗАЕС, починає свою важливу роботу, аналогів якої не було за всю історію існування організації.

Цитата

"Висновки і рекомендації за результатами роботи місії будуть імплементовані при повернені станції під наш контроль. Станція має повернутись під повний контроль України", - підкреслив міністр енергетики України.

Деталі

Галущенко наголосив, що ЗАЕС - українська атомна станція, і лише Україна здатна гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації. 

“Після деокупації станції важливим етапом буде створення демілітаризованої зони навколо неї”, - підкреслив міністр.

Він зазначив, що українська сторона обговорила з місією і передала їй перелік технічних і безпекових показників, які важливо перевірити міжнародним експертам під час візиту на станцію.

“Успішна реалізація всіх завдань місією матиме велике значення для ядерної безпеки не лише України, але й всього світу”, - резюмував Герман Галущенко.

Доповнення

Місія МАГАТЕ вирушила на захоплену російськими окупантами Запорізьку АЕС.

Від МАГАТЕ очікують чіткого викладу фактів порушення всіх протоколів ядерної безпеки росією на Запорізькій АЕС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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