Рекомендации миссии МАГАТЭ будут имплементированы при возвращении ЗАЭС под контроль Украины - министр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Выводы и рекомендации по результатам работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут имплементированы при возвращении станции под полный контроль Украины. Это в среду, 31 августа, подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.
Галущенко отметил, что сегодня миссия МАГАТЭ, которая отправилась на ЗАЭС, начинает свою важную работу, аналогов которой не было за всю историю существования организации.
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"Выводы и рекомендации по результатам работы миссии будут имплементированы при возвращении станции под наш контроль. Станция должна вернуться под полный контроль Украины", - подчеркнул министр энергетики Украины.
Детали
Галущенко указал, что ЗАЭС – украинская атомная станция, и только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации.
“После деоккупации станции важным этапом будет создание демилитаризованной зоны вокруг нее”, – подчеркнул министр.
Он отметил, что украинская сторона обсудила с миссией и передала ей перечень технических показателей и показателей по безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.
“Успешная реализация всех задач миссией будет иметь большое значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира”, - резюмировал Галущенко.
Дополнение
Миссия МАГАТЭ отправилась на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.
От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.