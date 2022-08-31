Рекомендации миссии МАГАТЭ будут имплементированы при возвращении ЗАЭС под контроль Украины - министр

$41.080.11
45.050.50
ukru
День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля
03:30 • 5056 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 29576 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 86213 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 121459 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 120669 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 270737 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133826 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122313 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 373772 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 84003 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
76%
Популярные новости

россия атаковала Харьков "шахедом": есть прилет, вспыхнул пожар

8 апреля, 18:17 • 9234 просмотра

В Запорожской области ПВО активно работает против вражеских дронов

8 апреля, 19:07 • 11298 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 27051 просмотра

В Харькове раздается серия взрывов и горят складские помещения

8 апреля, 19:29 • 6722 просмотра

В Днепре прогремели взрывы: предварительно, повреждены частные дома и авто

8 апреля, 20:09 • 7554 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 270737 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 295092 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 373772 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 349796 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 396453 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 78379 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 112134 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131561 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170893 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 80099 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Рекомендации миссии МАГАТЭ будут имплементированы при возвращении ЗАЭС под контроль Украины - министр

Киев • УНН

 • 209274 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Выводы и рекомендации по результатам работы миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС будут имплементированы при возвращении станции под полный контроль Украины. Это в среду, 31 августа, подчеркнул министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Рекомендации миссии МАГАТЭ будут имплементированы при возвращении ЗАЭС под контроль Украины - министр

Галущенко отметил, что сегодня миссия МАГАТЭ, которая отправилась на ЗАЭС, начинает свою важную работу, аналогов которой не было за всю историю существования организации.

Цитата

"Выводы и рекомендации по результатам работы миссии будут имплементированы при возвращении станции под наш контроль. Станция должна вернуться под полный контроль Украины", - подчеркнул министр энергетики Украины.

Детали

Галущенко указал, что ЗАЭС – украинская атомная станция, и только Украина способна гарантировать выполнение всех составляющих безопасности эксплуатации. 

“После деоккупации станции важным этапом будет создание демилитаризованной зоны вокруг нее”, – подчеркнул министр.

Он отметил, что украинская сторона обсудила с миссией и передала ей перечень технических показателей и показателей по безопасности, которые важно проверить международным экспертам во время визита на станцию.

“Успешная реализация всех задач миссией будет иметь большое значение для ядерной безопасности не только Украины, но и всего мира”, - резюмировал Галущенко.

Дополнение

Миссия МАГАТЭ отправилась на захваченную российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

От МАГАТЭ ожидают четкого изложения фактов нарушения всех протоколов ядерной безопасности россией на Запорожской АЭС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаЭкономика
Brent
$60.97
Bitcoin
$75,651.90
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,016.56
Ethereum
$1,422.26