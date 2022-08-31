Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Колона автомобілів Міжнародного агентства з атомної енергії вирушила з Києва до Запорізької атомної електростанції на південному сході України в середу вранці, повідомив Reuters свідок з місця події, передає УНН.
Деталі
Поки незрозуміло, коли місія МАГАТЕ планувала дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції.
Як раніше повідомляв УНН, місія допомоги та підтримки оцінить фізичні пошкодження об’єктів, визначить працездатність основних і резервних систем охорони та безпеки, а також оцінить умови роботи персоналу диспетчерської.
Місія має розпочатися 31 серпня, у середу, і тривати до 3 вересня.
Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.