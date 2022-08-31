Місія МАГАТЕ вирушила на Запорізьку АЕС

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Поки незрозуміло, коли місія МАГАТЕ планувала дістатися найбільшої в Європі атомної електростанції.

Як раніше повідомляв УНН, місія допомоги та підтримки оцінить фізичні пошкодження об’єктів, визначить працездатність основних і резервних систем охорони та безпеки, а також оцінить умови роботи персоналу диспетчерської.

Місія має розпочатися 31 серпня, у середу, і тривати до 3 вересня.

Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.