Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Колонна автомобилей Международного агентства по атомной энергии отправилась из Киева в Запорожскую атомную электростанцию на юго-востоке Украины в среду утром, сообщил Reuters свидетель с места происшествия, передает УНН.
Детали
Пока неясно, когда миссия МАГАТЭ планировала добраться до крупнейшей в Европе атомной электростанции.
Как ранее сообщал УНН, миссия помощи и поддержки оценит физические повреждения объектов’, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской.
Миссия должна начаться 31 августа, в среду, и продлиться до 3 сентября.
Кулеба заявлял, что МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС.