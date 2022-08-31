Миссия МАГАТЭ отправилась на Запорожскую АЭС

Детали

Пока неясно, когда миссия МАГАТЭ планировала добраться до крупнейшей в Европе атомной электростанции.

Как ранее сообщал УНН, миссия помощи и поддержки оценит физические повреждения объектов’, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской.

Миссия должна начаться 31 августа, в среду, и продлиться до 3 сентября.

Кулеба заявлял, что МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС.