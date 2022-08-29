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МАГАТЕ розповіло в новій заяві, що місія робитиме на ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Місія допомоги та підтримки оцінить фізичні пошкодження об’єктів, визначить працездатність основних і резервних систем охорони та безпеки, а також оцінить умови роботи персоналу диспетчерської. Про це йдеться на сайті організації, передає УНН.

МАГАТЕ розповіло в новій заяві, що місія робитиме на ЗАЕС

Деталі

Вранці генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що його організація повинна захищати безпеку найбільшого в Україні та Європі ядерного об’єкта. Місія МАГАТЕ сприятиме забезпеченню ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції та здійснюватиме життєво важливі гарантійні заходи.

Запорізька атомна електростанція з березня контролюється російськими військами, але нею керує український персонал. Цього місяця це місце неодноразово зазнавало обстрілів зі сторони окупантів, а минулого тижня тимчасово було втрачено з’єднання з останньою функціонуючою зовнішньою лінією електропередач.

Виступаючи перед Радою Безпеки ООН на початку цього місяця про погіршення ситуації на Запорізькій атомній електростанції, пан Гроссі сказав:

«Саме ті факти, які будуть зібрані під час візиту на АЕС, необхідні МАГАТЕ, щоб мати можливість розробити та надати незалежну оцінку ризиків для ядерної безпеки та безпеки».

Місія допомоги та підтримки оцінить фізичні пошкодження об’єктів, визначить працездатність основних і резервних систем охорони та безпеки, а також оцінить умови роботи персоналу диспетчерської. У той же час місія вживатиме термінових заходів з забезпечення гарантій, щоб ядерний матеріал використовувався лише в мирних цілях.

Нагадаємо

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що вона розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями. Вона розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.

Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.

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