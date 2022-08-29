МАГАТЭ рассказало в новом заявлении, что миссия будет делать на ЗАЭС

Детали

Утром генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что его организация должна защищать безопасность крупнейшего в Украине и Европе ядерного объекта. Миссия МАГАТЭ будет способствовать обеспечению ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции и будет осуществлять жизненно важные гарантийные меры.

Запорожская атомная электростанция с марта контролируется российскими войсками, но ею руководит украинский персонал. В этом месяце это место неоднократно подвергалось обстрелам со стороны оккупантов, а на прошлой неделе временно было потеряно соединения с последней функционирующей внешней линией электропередач.

Выступая перед Советом Безопасности ООН в начале этого месяца об ухудшении ситуации на Запорожской атомной электростанции, Гросси сказал:

«Именно те факты, которые будут собраны во время визита на АЭС, необходимы МАГАТЭ, чтобы иметь возможность разработать и предоставить независимую оценку рисков для ядерной безопасности и безопасности».

Миссия помощи и поддержки оценит физические повреждения объектов, определит работоспособность основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценит условия работы персонала диспетчерской. В то же время миссия примет срочные меры по обеспечению гарантий, чтобы ядерный материал использовался только в мирных целях.

Напомним

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что она начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни. Она начнется 31 августа, в среду, и продлится до 3 сентября.

Кулеба заявлял, что МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС.