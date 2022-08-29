Місія МАГАТЕ має вже сьогодні прибути до Києва: у МЗС повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що вона розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Ніколенко нагадав, що на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію - генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
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«Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями», - повідомив Ніколенко.
Деталі
За його словами, місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:
· Фізичний захист
· Ядерна безпека
· Ґарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів
«Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту», - зазначив Ніколенко.
Як підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.
Ніколенко наголосив, що Україна розраховує, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.
Доповнення
Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС (ЗАЕС) розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.
Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.