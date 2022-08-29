Місія МАГАТЕ має вже сьогодні прибути до Києва: у МЗС повідомили деталі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 53910 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 60433 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 75688 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 81836 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 92473 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 144922 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 69426 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 147573 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 107716 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68946 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 94965 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 92231 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 15988 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 17449 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 18668 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 53947 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 144945 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 171069 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 147588 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 259461 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 92688 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 95410 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 42218 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 45659 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 60347 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Місія МАГАТЕ має вже сьогодні прибути до Києва: у МЗС повідомили деталі

Київ • УНН

 • 193035 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що вона розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Місія МАГАТЕ має вже сьогодні прибути до Києва: у МЗС повідомили деталі

Ніколенко нагадав, що на запрошення уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів. Очолює місію - генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Цитата

«Делегація міжнародних експертів вже вирушила із Відня і сьогодні має прибути до Києва. Очікується, що місія розпочне роботу на ЗАЕС ближчими днями», - повідомив Ніколенко.

Деталі

За його словами, місія МАГАТЕ сфокусується на трьох завданнях:

· Фізичний захист

· Ядерна безпека

· Ґарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів

«Позиція України чітка: окупація Запорізької АЕС зі сторони російських військ та завезення на її територію великої кількості військової техніки і боєприпасів в порушення всіх міжнародних правил наражають атомну станцію на екстремальну небезпеку, зокрема провокування ядерного інциденту», - зазначив Ніколенко.

Як підкреслив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, росія має негайно демілітаризувати об‘єкт, вивести військові підрозділи, техніку та працівників Росатому і повернути контроль над ЗАЕС уряду України.

Ніколенко наголосив, що Україна розраховує, що МАГАТЕ відіграє важливу роль в досягненні цієї мети.

Доповнення

Місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку АЕС (ЗАЕС) розпочнеться 31 серпня, у середу, і триватиме до 3 вересня.

Кулеба заявляв, що МАГАТЕ повинна визнати порушення ядерних протоколів росією на Запорізькій АЕС.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаКримінал та НП
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59