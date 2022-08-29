Миссия МАГАТЭ должна уже сегодня прибыть в Киев: в МИД сообщили детали

Николенко напомнил, что по приглашению правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов. Возглавляет миссию – генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Цитата

«Делегация международных экспертов уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни», - сообщил Николенко.

Детали

По его словам, миссия МАГАТЭ сфокусируется на трех задачах:

· Физическая защита

· Ядерная безопасность

· Гарантии нераспространения ядерных материалов

«Позиция Украины четкая: оккупация Запорожской АЭС со стороны российских войск и завоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию ​​экстремальной опасности, в частности провоцирование ядерного инцидента», - отметил Николенко.

Как подчеркнул министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников Росатома и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.

Николенко подчеркнул, что Украина рассчитывает, что МАГАТЭ играет важную роль в достижении этой цели.

Дополнение

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) начнется 31 августа, в среду, и продлится до 3 сентября.

Кулеба заявлял, что МАГАТЭ должно признать нарушение ядерных протоколов россией на Запорожской АЭС.