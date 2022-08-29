МАГАТЕ пробуде на ЗАЕС з 31 серпня по 3 вересня - WSJ

Деталі

"Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило в понеділок, що група на чолі з його генеральним директором Рафаелем Гроссі прямує на станцію, щоб оцінити збитки, перевірити системи безпеки та оцінити стан персоналу. Згідно з внутрішнім українським урядовим документом, з яким ознайомилася The Wall Street Journal, перевірка розпочнеться в середу і триватиме до суботи", - пише видання.

Доповнення

Очільник МАГАТЕ у своєму Twitter повідомив, що місія організації прямує в Україну.

Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеки Запорізької АЕС.