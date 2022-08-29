Місія МАГАТЕ вже прямує в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Очільник МАГАТЕ у своєму Twitter повідомив, що Рафаель Маріано Гроссі, що МАГАТЕ прямує в Україну. Про це інформує УНН.
Деталі
Генеральний директор МАГАТЕ повідомив, що група, яку він особисто очолює, вже в дорозі.
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"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги Запорізькій АЕС вже у дорозі. Ми повинні захистити безпеку українського найбільшого ядерного об’єкта в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться на цьому тижні", — написав Гроссі.
Додамо
США та Сполучене Королівство не візьмуть участі у місії. Росія презирливо вважає їх несправедливо упередженими через їхню сильну підтримку України.
Контекст
Генеральний директор МАГАТЕ закликав дозволити його організації відвідати Запорізьку АЕС.
Україна закликала МАГАТЕ та ООН відправити місію на ЗАЕС до кінця місяця.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звертався з листом до Генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі та Генерального секретаря ООН Антоніа Гутерреша із закликом відправити міжнародну місію під керівництвом МАГАТЕ та за участю військових експертів ООН для оцінки загроз ядерній безпеці та безпеки Запорізької АЕС.
Росія намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар.