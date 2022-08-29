Миссия МАГАТЭ уже направляется в Украину

Детали

Генеральный директор МАГАТЭ сообщил, что группа, которую он лично возглавляет, уже в пути.

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"Настал день, миссия МАГАТЭ для поддержки и помощи Запорожской АЭС уже в пути. Мы должны защитить безопасность украинского крупнейшего ядерного объекта в Европе. Горжусь тем, что управляю этой миссией, которая состоится на этой неделе", — написал Гросси.

Добавим

США и Соединенное Королевство не примут участия в миссии. Россия презрительно считает их несправедливо пристрастными из-за их сильной поддержки Украины.

Контекст

Генеральный директор МАГАТЭ призвал разрешить его организации посетить Запорожскую АЭС.

Украина призвала МАГАТЭ и ООН отправить миссию на ЗАЭС до конца месяца.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обращался с письмом к Генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу с призывом отправить международную миссию под руководством МАГАТЭ и с участием военных экспертов ООН для оценки угроз ядерной безопасности и безопасности Запорожской АЭС.

Россия пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, которая находится в захваченном городе Энергодар.