"Чергова дешева вистава в стінах ООН": у Зеленського відреагували на наміри рф звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

Деталі

За його словами, росія майже з першого дня повномасштабного вторгнення захопила найбільшу атомну станцію Європи. Окупаційні війська беруть заручники персонал, мінують стіни, зберігають важку зброю в цехах та обстрілюють зі станції міста. Вони мають на меті звинуватити у своїх злочинних діях Збройні сили України.

Цитата

«Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення», - написав він.

Доповнення

росія запросила на 11 серпня проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС – брехатимуть про "обстріли" з боку українських військових.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але "безпосередньої" загрози ядерній безпеці не було, йдеться у заяві МАГАТЕ від 9 серпня.