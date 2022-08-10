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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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"Чергова дешева вистава в стінах ООН": у Зеленського відреагували на наміри рф звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

"Чергова дешева вистава в стінах ООН": у Зеленського відреагували на наміри рф звинуватити Україну в обстрілах ЗАЕС

Київ • УНН

 • 182704 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. російська федерація намагається звинуватити Україну в обстрілах Запорізької АЕС, яка знаходиться у захопленому місті Енергодар. Однак країні-агресорці це не вдасться зробити. Про це наголосив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк у Twitter, інформує УНН.

Деталі

За його словами, росія майже з першого дня повномасштабного вторгнення захопила найбільшу атомну станцію Європи. Окупаційні війська беруть заручники персонал, мінують стіни, зберігають важку зброю в цехах та обстрілюють зі станції міста. Вони мають на меті звинуватити у своїх злочинних діях Збройні сили України.

Цитата

«Кремль хоче ініціювати чергову дешеву виставу в стінах ООН, але забуває: світ не працює за правилами російського телебачення», - написав він.

Доповнення 

росія запросила на 11 серпня проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС – брехатимуть про "обстріли" з боку українських військових.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявляють, що обстріл 6 серпня поблизу сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС завдав певної шкоди, але "безпосередньої" загрози ядерній безпеці не було, йдеться у заяві МАГАТЕ від 9 серпня.

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