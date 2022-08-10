"Очередной дешевый спектакль в стенах ООН": у Зеленского отреагировали на намерения рф обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС

Детали

По его словам, россия почти с первого дня полномасштабного вторжения захватила крупнейшую атомную станцию ​​Европы. Оккупационные войска берут в заложники персонал, минуют стены, хранят тяжелое оружие в цехах и обстреливают со станции города. Они намерены обвинить в своих преступных действиях Вооруженные силы Украины.

Цитата

«Кремль хочет инициировать очередной дешевый спектакль в стенах ООН, но забывает: мир не работает по правилам российского телевидения», - написал он.

Дополнение

россия пригласила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС – будут врать об "обстрелах" со стороны украинских военных.

В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но "непосредственной" угрозы ядерной безопасности не было, говорится в заявлении МАГАТЭ от 9 августа.