"Очередной дешевый спектакль в стенах ООН": у Зеленского отреагировали на намерения рф обвинить Украину в обстрелах ЗАЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. российская федерация пытается обвинить Украину в обстрелах Запорожской АЭС, находящейся в захваченном городе Энергодар. Однако стране-агрессорке это не удастся сделать. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter, информирует УНН.
Детали
По его словам, россия почти с первого дня полномасштабного вторжения захватила крупнейшую атомную станцию Европы. Оккупационные войска берут в заложники персонал, минуют стены, хранят тяжелое оружие в цехах и обстреливают со станции города. Они намерены обвинить в своих преступных действиях Вооруженные силы Украины.
Цитата
«Кремль хочет инициировать очередной дешевый спектакль в стенах ООН, но забывает: мир не работает по правилам российского телевидения», - написал он.
Дополнение
россия пригласила на 11 августа проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации на Запорожской АЭС – будут врать об "обстрелах" со стороны украинских военных.
В Международном агентстве по атомной энергии заявляют, что обстрел 6 августа вблизи сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС нанес определенный ущерб, но "непосредственной" угрозы ядерной безопасности не было, говорится в заявлении МАГАТЭ от 9 августа.