росія хоче провести засідання Радбезу ООН щодо Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. росія запросила на 11 серпня проведення засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС – брехатимуть про "обстріли" з боку українських військових. Про це повідомляє УНН із посиланням Telegram першого заступника постійного представника рф при ООН дмитра полянського.
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"Підтверджую. Запросили засідання щодо українських обстрілів ЗАЕС. Ця тема заслуговує на упереджену розмову з колегами по РБ. Українські провокації не мають ховатися від широкого загалу", - заявив полянський.
Деталі
За даними росЗМІ, у ролі доповідача російська сторона хотіла б бачити гендиректора Міжнародної агенції з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі.
Доповнення
На початку березня Запорізька АЕС в Енергодарі опинилася під повним контролем російських окупантів. На майданчику ЗАЕС наразі перебуває приблизно 500 рашистів. Також там є важка техніка та вибухівка.
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території ЗАЕС.
російська федерація розпочала процес підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми та відключення її від української.