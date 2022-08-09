росія почала процес підключення Запорізької АЕС до Криму – Енергоатом

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"Персонал Росатома передав на станцію спеціальну програму з перепідключення ЗАЕС до Криму. Передумовою цієї програми є пошкодження ліній зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України. Щоб перемикнути ЗАЕС на Крим, їй потрібно загасити весь південь України – окуповані частини Херсонської та Запорізької областей. Це прописано в програмі. Після цього вони починають знову заживлювати області від підстанції в Джанкої, поступово доходять до Каховської, а потім заживлюють ЗАЕС… Це їхній план, і вони почали його реалізувати”, – повідомив Котін.

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Він додав, що після цього ЗАЕС вже неможливо буде під'єднати до української енергосистеми, та вона залишиться на російській частоті.

За його словами, реалізація цього плану полягає в тому, що протягом трьох днів пошкоджено три лінії ЗАЕС, і вона зараз працює з видачею в одну лінію.

Нагадаємо

5 серпня російські загарбники обстріляли Запорізьку АЕС. Було зафіксовано потрапляння до високовольтної лінії зв'язку, а на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Три удари зафіксували на майданчику станції біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. ЗС РФ серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус.

6 серпня у Головному управлінні розвідки МО України повідомили, що російські окупанти замінували Запорізьку атомну електростанцію.

8 серпня представники окупантів в офіційній заяві заявили, що готові підірвати заміновану ЗАЕС, про що повідомляло українське держпідприємство «Енергоатом» в офіційній заяві.

В Офісі Президента України закликали ООН та МАГАТЕ направити спеціальні місії на ЗАЕС для врегулювання ситуації.