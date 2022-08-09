россия начала процесс подключения Запорожской АЭС к Крыму – Энергоатом

Цитата

"Персонал Росатома передал на станцию ​​специальную программу по переподключению ЗАЭС к Крыму. Предпосылкой этой программы является повреждение линий связи ЗАЭС с энергосистемой Украины. Чтобы переключить ЗАЭС на Крым, ей нужно погасить весь юг Украины – оккупированные части Херсонской и Запорожской областей. Это прописано в программе. После этого они начинают снова заживлять области от подстанции в Джанкое, постепенно доходят до Каховской, а затем заживляют ЗАЭС… Это их план, и они начали его реализовать”, – сообщил Котин.

Детали

Он добавил, что после этого ЗАЭС уже невозможно будет подключить к украинской энергосистеме и она останется на российской частоте.

По его словам, реализация этого плана состоит в том, что в течение трех дней повреждены три линии ЗАЭС, и она сейчас работает с выдачей в одну линию.

Напомним

5 августа российские захватчики обстреляли Запорожскую АЭС. Было зафиксировано попадание в высоковольтную линию связи, а на одном из энергоблоков сработала аварийная защита.

Три удара зафиксировали на площадке станции возле одного из энергоблоков, где расположен ядерный реактор. вс рф серьезно повредили азотно-кислородную станцию ​​и объединенный вспомогательный корпус.

6 августа в Главном управлении разведки МО Украины сообщили, что российские оккупанты заминировали Запорожскую атомную электростанцию.

8 августа представители оккупантов в официальном заявлении заявили, что готовы взорвать заминированную ЗАЭС, о чем сообщало украинское госпредприятие «Энергоатом» в официальном заявлении.

В Офисе Президента Украины призвали ООН и МАГАТЭ направить специальные миссии на ЗАЭС для урегулирования ситуации.